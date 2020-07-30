Эксперт объяснил рост в июне средней ипотечной ставки сокращением доли льготных кредитов

МОСКВА, 30 июля. /ТАСС/. Небольшой рост средневзвешенной ипотечной ставки в июне связан со снижением доли ипотечных кредитов, выданных в рамках льготных программ, в общем объеме кредитов на жилье, сказал в четверг ТАСС независимый эксперт по ипотечному кредитованию Сергей Гордейко.

Ранее Банк России опубликовал статистику, согласно которой средневзвешенная ставка по выданным ипотечным кредитам в июне по сравнению с маем 2020 года выросла с 7,4% до 7,5%. Предыдущий раз рост средней ставки наблюдался в апреле 2019 году. Также увеличилась и средневзвешенная ставка по ипотеке на квартиры в новостройках: с 5,79% в мае до 6,09% в июне 2020 года. При этом в июне 2020 года банки выдали более 116 тыс. ипотек, что на 36% больше, чем в мае.

"Все больше заменяется классическим [ипотечным] кредитованием. Льготная ипотека [под 6,5%] занимает много места, просто добавились рыночные ипотеки, по которым ставка чуть выше. Это доминирование [льготных программ по ипотеке] чуть-чуть снизилось", - говорит Гордейко.

Он сказал, что рыночная ставка по ипотеке сегодня выше 8%, тогда как по программе субсидирования она не превышает 6,5%. Заведующий кафедрой "Ипотечное кредитование" Финансового университета при правительстве РФ Александр Цыганов добавил, что люди после завершения периода самоизоляции стали смотреть новое жилье, в том числе не участвующее в каких-либо государственных программах, где ставка немного повыше. При этом он отметил, что пока сложно говорить о какой-либо тенденции и небольшое повышение средневзвешенной ставки по итогам месяца допустимо в качестве статистической погрешности.

О льготной ипотеке под 6,5%

Правительство РФ 23 апреля 2020 года утвердило программу льготной ипотеки под 6,5% годовых для покупателей жилья в новостройках. Она призвана поддержать россиян, которые хотят улучшить жилищные условия, и строительную отрасль, которая столкнулась с падающим спросом на жилье и оттоком денег граждан из-за спада в экономике и распространения коронавируса. Первоначально по программе можно было взять ипотечный кредит до 8 млн рублей в Москве, Санкт-Петербурге, Московской и Ленинградской областях и до 3 млн рублей - в остальных регионах с первым взносом не менее 20%. Однако 23 июня президент России Владимир Путин предложил увеличить максимальную сумму кредита по программе с 8 млн до 12 млн и с 3 млн до 6 млн рублей соответственно. Обратиться за кредитом можно до 1 ноября 2020 года.

По последним данным, с момента запуска программы россияне взяли более 90 тыс. льготных ипотек на 240 млрд рублей. В целом банки уже получили почти 360 тыс. заявок, из них одобрено почти 240 тыс. По словам генерального директора ДОМ.РФ Виталия Мутко, более 70% ипотечных кредитов выдается именно по программе льготной ипотеки.