Минстрой заявил, что Куба интересуется опытом РФ по реализации госпрограмм в строительстве

МОСКВА, 30 июля. /ТАСС/. Минстрой РФ планирует расширять сотрудничество с Кубой, причем республика заинтересована в опыте России по реализации госпрограмм по поддержке строительной отрасли. Об этом в четверг сообщила пресс-служба российского министерства по итогам видеоконференции замглавы Минстроя Никиты Стасишина с замминистра строительства Кубы Рикардо Карбахо.

"Замминистра строительства Кубы отметил, что правительство республики работает над различными мерами государственной поддержки для стимулирования строительства жилья. <…> Опыт России в реализации госпрограмм и имеющихся мер поддержки отрасли интересен Кубе", - говорится в сообщении.

Карбахо отметил, что в десятилетней перспективе на Кубе планируется строительство порядка 1 млн жилых объектов, а также развитие транспортной инфраструктуры - автомобильных и железных дорог.

По словам Стасишина, Россия и Куба всегда стремились к взаимовыгодному партнерству и новым совместным проектам. "Надеюсь, что наша работа в части строительной отрасли не станет исключением. Многие российские компании выражают интерес к сотрудничеству с Кубой, заинтересованы в презентации своих возможностей и предложений, которые они готовы продемонстрировать при личной встрече", - приводятся в сообщении слова российского замминистра.

На совещании стороны обсудили вопросы сотрудничества двух стран в сфере жилищного строительства и производства строительных материалов. Планировалось, что российская делегация посетит Кубу для обмена опытом в сферах строительства, технического регулирования, рынка строительных материалов в начале 2020 года, однако из-за распространения коронавируса визит был перенесен.

Ранее в России начал действовать ряд мер по поддержке строительной отрасли в условиях спада в экономике из-за распространения коронавируса и снижающегося спроса на недвижимость. Так, в конце апреля правительство утвердило программу льготной ипотеки по ставке не более 6,5% годовых, которую можно оформить до 1 ноября этого года при покупке квартиры в новостройке. На возмещение банкам недополученных доходов выделено 6 млрд рублей. Кроме того, правительство выделило из резервного фонда 12 млрд рублей на субсидирование процентной ставки по кредитам для строительных компаний.