Год с начала действия ипотечных каникул. Первые итоги

МОСКВА , 31 июля. /ТАСС/. С начала действия ипотечных каникул в России прошел ровно год. Центробанк назвал эту меру эффективной и отметил, что большинству заемщиков удается вернуться в график платежей после окончания срока каникул.

Закон об "ипотечных каникулах" вступил в силу с 31 июля 2019 года. Он предполагает установку льготного периода - до шести месяцев, - во время которого заемщик, оказавшийся в трудной жизненной ситуации, сможет либо вообще не платить по ипотечному кредиту, либо уменьшить выплаты. Попросить об "ипотечных каникулах" можно только один раз за время действия договора. Также жилье по ипотечному договору должно быть у заемщика единственным.

"Ипотечные каникулы стали эффективным инструментом, который дает заемщикам время восстановить платежеспособность и затем продолжить в нормальном режиме платить по ипотеке. Мониторинг Банка России показывает, что заемщики ответственно относятся к предоставленным отсрочкам. Так, по кредитным договорам с датой первого платежа после ипотечных каникул в период с 31.07.2019 по 31.03.2020, в график платежей удалось вернуться 76% заемщиков с ипотечными каникулами с приостановлением исполнения обязательств, и 67% заемщиков - с уменьшением размера платежей", - сообщили ТАСС в Банке России.

По данным опроса, который был проведен регулятором среди 30 крупнейших банков, с 31 июля 2019 года по 30 июня 2020 года в банки поступило около 46 тыс. заявлений о предоставлении ипотечных каникул, было одобрено около 20 тыс. требований.

Рост интереса заемщиков и банков к программе

Интерес к ипотечным каникулами в настоящее время может повыситься, считает директор группы рейтингов финансовых институтов АКРА Валерий Пивень. "Сейчас мы сталкиваемся с существенным ростом безработицы и падением реальных доходов населения, что должно значительно увеличить интерес к изменению условий обслуживания долга", - отмечает аналитик.