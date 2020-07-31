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Почти 90 семей Чукотки получат сертификаты на приобретение жилья в связи с закрытием сел

Эти семьи проживают в городских округах Певек и Эгвекинот, а также Анадырском и Билибинском муниципальных районах

ТАСС, 31 июля. Средства из федерального бюджета на предоставление государственных жилищных сертификатов получат 88 семей, проживающих в закрывающихся поселках Чукотки в связи с выездом из районов Крайнего Севера, сообщается на сайте окружного правительства.

"Финансирование округа в рамках действующего закона произойдет впервые с 2012 года. На сегодня в списках граждан, имеющих право на получение жилищных субсидий, состоят 88 семей из городских округов Певек и Эгвекинот, Анадырского и Билибинского муниципальных районов. В 1990-е годы решением правительства России 16 поселков на территории этих муниципальных образований были признаны закрывающимися и подлежащими расселению", - говорится в сообщении.

20 июля президент России Владимир Путин одобрил федеральный закон, уточняющий порядок использования жилищных сертификатов теми россиянами, которые выразили намерение переселиться из районов Крайнего Севера и приравненных к ним местностей. По состоянию на 1 января 2018 года на таком учете состояло почти 195 тыс. семей, из которых только 49 тыс. семей подтвердили желание получить государственный жилищный сертификат в 2019 году. Законом для защиты прав граждан, действительно желающих переселиться из районов Крайнего Севера и приравненных к ним местностей, вводится норма о том, что отказ гражданина от предложенного государственного жилищного сертификата является основанием для снятия его с указанного учета. Авторы закона рассчитывают, что принятие этого закона будет способствовать повышению эффективности использования средств федерального бюджета, выделяемых на предоставление жилищных субсидий таким гражданам.

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Путин, Владимир ВладимировичРоссияАрктика сегодняЧукотский автономный округ
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