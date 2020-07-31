Аукционы по выкупу государством жилья в новостройках не состоялись в 46 регионах РФ

МОСКВА, 31 июля. /ТАСС/. Торги по выкупу государством жилья в новостройках не состоялись ни в одном из 46 регионов, где они были объявлены. Такая информация содержится в протоколах по итогам торгов, опубликованных в пятницу на портале "Сбербанк АСТ".

Компания ДОМ.РФ подвела итоги по торгам в 17 регионах России. Из проколов, опубликованных на сайте "Сбербанк АСТ", следует, что в 14 субъектах застройщики не подали ни одной заявки на участие в аукционах. Речь идет о Санкт-Петербурге, Волгоградской, Кировской, Нижегородской, Оренбургской, Пензенской, Саратовской областях, Республиках Адыгея, Марий Эл, Мордовия, Татарстан, Чувашской и Удмуртской Республиках, а также Пермском крае.

Кроме того, в Краснодарском крае, Самарской и Астраханской областях поступило по одной заявке от застройщиков. Однако они были отклонены, и торги в этих регионах также признали не состоявшимися. Застройщику "Авангард-Строй" из Краснодара отказали, так как в заявке и в Единой информационной системе жилищного строительства нет актуальной проектной декларации по строящемуся дому, в котором на торги выставлялось жилье. В доме, строительством которого занимается астраханская фирма "Лютан-Стройсервис", доля проданных квартир не достигает 30% от общей площади жилья, что противоречит условиям программы выкупа. Компания ПСК "Радиал" из Тольятти Самарской области в заявке указала некорректную стоимость квадратного метра. Так, в заявке застройщик отметил, что 1 кв. м стоит более 41 тыс. рублей, тогда как его средняя стоимость проданных квартирах, по данным из проектной декларации новостройки, составляет почти 30 тыс. рублей.

Ранее еще в 29 субъектах России торги признали не состоявшимися. В 25 из этих регионов застройщики не подали ни одной заявки на участие в программе.

Президент РФ Владимир Путин заявлял, что ДОМ.РФ получит 50 млрд рублей на прямой выкуп непроданных квартир в новостройках. Эта мера призвана поддержать застройщиков жилья, которые столкнулись с падением спроса на новостройки из-за экономических сложностей и пандемии коронавируса.