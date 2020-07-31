ДОМ.РФ передал Саратовской области более 400 га земли для создания жилого района и парков

САРАТОВ, 31 июля. /ТАСС/. Саратовская область получила от ДОМ.РФ три земельных участка площадью более 400 гектаров в районе села Усть-Курдюм близ областного центра. Предполагается, что регион будет самостоятельно реализовывать проект комплексного развития данной территории, сообщает в пятницу пресс-служба АО "ДОМ.РФ".

"Кроме того, фонд ДОМ.РФ... безвозмездно передал права по использованию разработанной ранее совместно с КБ "Стрелка" стратегии комплексного развития для указанной территории <...> Концепция предполагает, что регион будет самостоятельно реализовывать проект комплексного развития территории, включая жилищное строительство, развитие инфраструктуры, обустройство территорий общего пользования и создание благоприятной среды", - говорится в сообщении, распространенном пресс-службой.

Согласно концепции, здесь планируется создать жилую застройку, а также парки и скверы.

"Расположение территории нового жилого района определяет загородный формат жизни, <...> размещение тематического парка станет ключевым фактором успешного развития городской среды", - уточняется в сообщении.

Открытая часть парка, согласно плану, будет представлять собой ландшафтную зону, создающую совместно с бульварами и локальными скверами непрерывную сеть озелененных пространств. Решение одобрено на совете по инвестициям при губернаторе Саратовской области.

Акционерное общество "ДОМ.РФ - финансовый институт развития в жилищной сфере. Создан в 1997 году постановлением правительства РФ для содействия проведению государственной жилищной политики. ДОМ.РФ реализует следующие направления: привлечение инвестиций, повышение качества и доступности жилья за счет разработки и внедрения федеральных стандартов, для выгодного приобретения жилья в ипотеку.