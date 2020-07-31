"Эксперт РА" подтвердило рейтинг девелопера "Брусника" из Екатеринбурга на уровне ruВВВ+

МОСКВА, 31 июля. /ТАСС/. Агентство "Эксперт РА" подтвердило рейтинг екатеринбургской девелоперской компании "Брусника" на уровне ruВВВ+ со стабильным прогнозом. Об этом сообщает пресс-служба застройщика.

"Эксперт РА" подтвердило кредитоспособность Брусники на уровне ruВВВ+, прогноз - "стабильный", - отметили в компании.

Эксперты агентства отмечают, что портфель компании диверсифицирован, а том числе географически. Кроме того, девелопер эффективно управляет сроками строительства, применяя BIM-технологии (информационное моделирование здания - прим. ТАСС) и развивая внутри компании архитектурные и проектировочные функции. Также в отчете "Эксперт РА" говорится о низком уровне долга компании, который на конец 2019 года перекрывался прибылью до вычета налогов, процентов, амортизации и курсовых разниц.

Однако отмечается, что рейтинг девелопера сдерживают отраслевые риски. По мнению "Эксперт РА", из-за продолжающегося падения реальных доходов населения, сокращения деловой активности из-за пандемии коронавируса и ухудшения макроэкономических условий возможно падение спроса на жилье. При этом эксперты полагают, что программа льготной ипотеки и доступность проектного финансирования для застройщиков позволят скорректировать ситуацию на рынке жилой недвижимости.

Девелоперская компания "Брусника" основана в 2004 году и занимает 21-е место в России по объемам строительства. Компания специализируется на строительстве жилья в крупных городах Урала, Сибири, Московском регионе. По данным Единого реестра застройщиков, общий объем текущего строительства, по состоянию на 1 июля 2020 года, составляет более 554 тыс. кв. м.

Весной 2019 года сообщалось, что "Брусника" первой из российских девелоперов получила проектное финансирование с использованием счетов эскроу. Доля эскроу-финансирования в портфеле компании на июль 2020 года достигает 67%. Девелопер планирует завершить все проекты с прямым привлечением средств дольщиков до конца 2020 года.