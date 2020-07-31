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Более 12 тыс. клиентов Сбербанка взяли ипотеку со сниженным до 15% первоначальным взносом

Отмечается, что наибольшей популярностью у клиентов банка в период ограничительных мер пользовались продукты с господдержкой

МОСКВА, 31 июля. /ТАСС/. Более 12 тыс. клиентов Сбербанка взяли ипотеку на общую сумму более чем 30 млрд рублей со сниженным до 15% первоначальным взносом, сообщил ТАСС первый заместитель председателя правления кредитной организации Александр Ведяхин.

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"В июне 2020 года мы снизили первоначальный взнос по программе "Ипотека с господдержкой 2020" с 20 до 15%. С 16 июня 2020 года уже более 12 тысяч клиентов Сбербанка оформили ипотеку по льготной ставке 6,4% на сумму более 30 млрд рублей с первоначальным взносом от 15%", - сказал он.

Ведяхин отметил, что наибольшей популярностью у клиентов банка в период ограничительных мер пользовались продукты с господдержкой. Так, за время действия программы "Ипотека с господдержкой для семей с детьми" получили кредит или перешли в программу более 24 тысяч клиентов, оформив кредитов на общую сумму более 155 млрд рублей.

По госпрограмме кредитования на выплату зарплаты под 0% Сбербанком одобрено более 23 тысяч заявок на сумму почти 45 млрд рублей, заключено около 19 тысяч договоров на сумму более 38 млрд рублей.

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