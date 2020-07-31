Власти Саратовской области намерены решить проблемы с выдачей жилья сиротам за три года

САРАТОВ, 31 июля. /ТАСС/. Губернатор Саратовской области Валерий Радаев поручил проработать программные решения по предоставлению жилья детям-сиротам, чтобы решить проблему с очередью в течение трех лет.

Ранее комитет Госдумы по безопасности и противодействию коррупции по поручению Вячеслава Володина обратился в региональную прокуратуру и полицию с просьбой провести проверку неисполнения в Саратовской области программы по обеспечению жильем детей-сирот после того, как Володин предложил ввести персональную ответственность профильных министров за срыв программы. По его словам, по итогам прошлого года в регионе было выполнено около 50% от плана программы.

"Мы должны пересмотреть наши планы. Ставить задачу по увеличению целевых показателей в этом году на 20%, на 2021 год - в два раза, проработать программные решения по предоставлению жилья детям-сиротам так, чтобы данный вопрос закрыть в течение трех лет", - написал Радаев на своей странице в Instagram.

В сообщении уточняется, что одна из проблем связана со стоимостью квадратного метра жилья. "Проведенный анализ показывает, что на рынке жилищного строительства, в частности, в категории стандартного жилья, создана практически монополия одной строительной компании. А это отражается на темпах строительства - они крайне низкие, а также на объемах и качестве. Нужен рынок, чтобы у строителей была заинтересованность, в том числе в государственных инвестициях. Нужна конкуренция", - отмечается в сообщении.

При этом, по данным Радаева, финансирование программы ведется в достаточном объеме.