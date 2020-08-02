Власти Коми помогут дольщикам проблемного дома в Сыктывкаре с решением вопроса по ипотеке

СЫКТЫВКАР, 2 августа. /ТАСС/. Врио главы Республики Коми Владимир Уйба пообещал договориться с банками об улучшении условий по ипотеке для каждого из обманутых дольщиков недостроенного дома по улице Стахановской в Сыктывкаре. Вопросы решаются на уровне федерального руководства банков.

"Создана инициативная группа, мы встречались, основная идея - помочь с кредитами, с ипотекой, - сообщил в воскресенье Уйба в большом спецвыпуске ответов на вопросы жителей региона, он размещен на странице Коми "ВКонтакте". - Мы со всех собрали заявления, в каких банках они брали кредиты. Сейчас пошагово с руководителем каждого банка на федеральном уровне разговариваю, прошу, чтобы была реструктуризация, заморозить процент или понизить его, если возможно, что уже даст возможность людям пережить [до завершения стройки дома и получения жилья], чтобы ни в коем случае не было штрафных санкций. Сбербанк, ВТБ - с ними сейчас отрабатываем на уровне руководителей. Вопрос на моем личном контроле, тем более, что всех руководителей я знаю".

Дом в микрорайоне Лесозавод начали строить в 2016 году, в 2019 строительство остановилось. Степень готовности объекта - более 80%. На жалобы дольщиков отреагировал врио главы региона. Как он сообщал в мае, средства на достройку дома предусмотрены, завершить объект планируется в 2021 году, дольщикам доплачивать не придется.

Было возбуждено уголовное дело в отношении директора строительной фирмы "Вега" по факту растраты свыше 30 млн рублей дольщиков. Квартиры в недостроенном доме ждут 122 дольщика. В январе этого года дом было внесен в единый реестр проблемных объектов. После вмешательства прокуратуры региона утвержден план-график реализации мероприятий по восстановлению прав дольщиков. Закрепленные в нем мероприятия будут реализованы после вынесения Арбитражным судом республики решения о признании ООО "Вега" банкротом, такое заявление находится на рассмотрении суда, заседание перенесено на сентябрь.