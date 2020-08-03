Число ипотечных сделок с новостройками в Москве в I полугодии сократилось на 18%

МОСКВА, 3 августа. /ТАСС/. Почти 18 тыс. ипотечных договоров на первичном рынке недвижимости Москвы зарегистрировано в первом полугодии, что на 18% меньше, чем за аналогичный период прошлого года, сообщила в понедельник пресс-служба столичного управления Росреестра.

"Управлением Росреестра по Москве в первом полугодии 2020 года зарегистрировано 17 982 договора участия в долевом строительстве в отношении жилых и нежилых помещений с привлечением кредитных средств. Данный показатель на 18% меньше, чем годом ранее за аналогичный период (21 829 ДДУ)", - говорится в сообщении.

При этом во втором квартале 2020 года в Москве оформлено 7 642 договора с новостройками с использованием кредитов - на 26% меньше, чем в первом квартале (10,3 тыс. ДДУ), и на 32% меньше, чем во втором квартале 2019 года (11,2 тыс. ДДУ).

Сокращение числа договоров с привлечением кредитов объясняется в целом снижением спроса на рынке недвижимости весной текущего года из-за сложной эпидемиологической обстановки в столице, считает руководитель управления Росреестра по Москве Игорь Майданов.

"Однако именно с апреля по июнь ощутимо выросла доля таких договоров от общего числа ДДУ, оформленных за этот период. Так, если в первом квартале их доля составляла 42%, то в настоящее время практически половина договоров на первичном рынке, а именно 49%, оформляется москвичами с использованием кредитных средств", - приводятся в сообщении слова Майданова.

Для сравнения, в апреле-июне 2019 года в Москве было зарегистрировано 11,2 тыс. договоров долевого участия с привлечением кредитов, что составляло только треть (33%) от общего количества заключенных во втором квартале ДДУ (33,7 тыс.).