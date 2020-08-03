Кабмин снизил первоначальный взнос по льготной ипотеке до 15%

На совещании с вице-премьерами председатель правительства напомнил про программу льготной ипотеки под 6,5%. "Теперь сделаем следующий шаг: снизим размер первоначального взноса с 20 до 15%, соответствующее постановление подписано", - сообщил глава кабинета министров. "Сможем вовлечь в программу тех заемщиков, которые не успевали накопить необходимую сумму до 1 ноября 2020 года", - пояснил он.

Мишустин отметил, что программа льготной ипотеки по 6,5% "стала одним из самых успешных инструментов поддержки и покупателей недвижимости, и строительной индустрии в период борьбы с коронавирусом". "Максимальный уровень займа был увеличен с трех до шести миллионов рублей, а для жителей Москвы, Подмосковья, Санкт-Петербурга и Ленинградской области - до 12 миллионов, это позволило выдавать кредиты на покупку квартир большей площади", - констатировал премьер-министр.

По словам Мишустина, "такая же возможность [брать ипотеку с первоначальным взносом в 15%] появится у участников еще двух программ: льготной ипотеке для семей с детьми и дальневосточной ипотеке".

"Также увеличим общую сумму кредитов, которые смогут выдать банки по программе льготной ипотеки под 6,5% годовых, с 740 до 900 млрд рублей, благодаря этому свои жилищные условия смогут улучшить не менее 310 тысяч семей", - подчеркнул председатель правительства.