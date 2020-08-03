ВТБ зафиксировал рост объема ипотечных сделок с загородными домами на 62%

МОСКВА, 3 августа. /ТАСС/. ВТБ выдал в январе-июле 2,5 тыс. кредитов на загородные дома на сумму 8,1 млрд рублей, что на 62% больше в денежном выражении и на 46% в количественном по сравнению с показателем аналогичного периода прошлого года, сообщила в понедельник пресс-служба банка.

"По итогам семи месяцев года ВТБ зафиксировал рост спроса на объекты загородной недвижимости. По сравнению с прошлым годом объем ипотечных сделок на приобретение частных домов вырос на 62%, а их количество - на 46%. Всего с января по июль клиенты приобрели более 2,5 тыс. объектов в ипотеку на сумму 8,1 млрд рублей", - говорится в сообщении.

При этом основной рост спроса на загородные дома отмечался с апреля, первого месяца самоизоляции из-за коронавируса, - за этот период количество сделок по сравнению с аналогичным периодом прошлого года выросло на 20%, а в мае и июне - на 66% и 67% соответственно.

Регионами-лидерами по приросту числа сделок стали Московский регион (232 кредита на 2,1 млрд руб.), Башкирия (181 кредит на 419 млн руб.), Ростовская область (141 кредит на 387 млн руб.), Оренбургская область (127 сделок на 283 млн руб.) и Краснодарский край (114 кредитов на 286 млн руб.)

Размер среднего кредита на покупку загородного дома также вырос по сравнению с прошлым годом - с 2,9 млн до 3,3 млн рублей. При этом в Московском регионе средняя сумма кредита выросла до 7,9 млн рублей (в сравнении с 4,5 млн в прошлом году), в Санкт-Петербурге и области - до 4,9 млн (в сравнении с 3,4 млн рублей в 2019 году).

По данным ВТБ, в основном дома покупают семьи (78%) в возрасте 35-45 лет (45%) или 25-35 лет (36%). Средний срок такой ипотеки составляет 19 лет. Повышенный спрос на загородную недвижимость в банке объяснили режимом самоизоляции из-за коронавируса и переводом многих сотрудников на удаленный режим работы.