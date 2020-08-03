Эксперт: снижение первоначального взноса по льготной ипотеке не отразится на риске банков

МОСКВА, 3 августа. /ТАСС/. Снижение первоначального взноса по льготной ипотеке с 20 до 15% не будет нести дополнительных рисков для банков. Такое мнение выразила ТАСС в понедельник председатель совета директоров риелторской компании "Бест-Новострой" Ирина Доброхотова.

Ранее премьер-министр России Михаил Мишустин подписал постановление о снижении первоначального взноса по льготной ипотеке до 15%. Он отметил, что возможность взять ипотеку с первоначальным взносом в 15% появится у заемщиков по программам семейной и дальневосточной ипотеки.

"Для банков данная мера рисков не несет, так как финансовые организации продолжат достаточно строго оценивать платежеспособность заемщиков. В оценку входит не только и не столько [возможность] гражданина накопить на взнос, ведь, в конце концов, он может внести в качестве взноса и деньги от продажи имущества, при этом будучи безработным, сколько общая платежеспособность, его стаж работы, сфера занятости", - считает Доброхотова.

Вслед за решением правительства РФ банки могут повысить требования к заемщикам и более тщательно следить за их состоянием, считает генеральный директор Рейтингового агентства строительного комплекса (РАСК) Николай Алексеенко. По его мнению, в России комфортной считается кредитная нагрузка при выплате в качестве первоначального взноса 30-40% от стоимости жилья.

В свою очередь, по словам управляющего партнера компании "Метриум" Марии Литинецкой, повышение доступности ипотеки в условиях снижения реальных доходов населения может привести к тому, что на рынок жилищного кредитования придут люди с относительно невысокими доходами. "Первоначальный взнос - своего рода гарант их платежеспособности, и чем он ниже, тем выше риск, что кредит получит клиент, который на самом деле не способен его выплачивать", - считает она.

Экономия на первоначальном взносе

"Для московской и питерской агломераций, где максимальный размер кредита [составляет] 12 млн рублей, снижение первоначального взноса может достигать сразу 600 тыс. рублей, а значит больше людей смогут взять ипотеку", - прокомментировал вице-премьер РФ Марат Хуснуллин в "ВКонтакте". По оценке Доброхотовой, из-за нововведения в столице может немного вырасти число ипотечных сделок в сегменте бизнес-класса и с многокомнатными квартирами комфорт-класса.

В свою очередь, в регионах при покупке жилья за 6 млн рублей первоначальный взнос составит 900 тыс. рублей, а с учетом применения материнского капитала на первого ребенка останется только половина этой суммы, добавляет Алексеенко. "И это мы говорим о максимальной стоимости покупки по госпрограмме. Если же взять, к примеру, наиболее распространенный объем кредита в размере 3 млн рублей, то получается, первоначальный взнос может быть осуществлен полностью за счет материнского капитала", - комментирует эксперт.

Благодаря снижению первоначального взноса по льготной ипотеке до 15% спрос на эту программу, по предварительной оценке, может вырасти на 7-10%, говорит директор по развитию ГК "А101" Дмитрий Цветов. "Нередко именно первоначальный взнос, а вернее необходимость накопить требуемую сумму или получить на нее отдельный кредит, останавливает часть потенциальных покупателей, даже если ипотечные ставки выглядят очень привлекательными. Снижение размера взноса может привлечь на рынок первичного жилья тех, кто пока не рассматривает покупку квартиры в силу размера своих доходов", - отмечает он.

По оценке ДОМ.РФ, снижение первоначального взноса по этой программе до 15% приведет к росту спроса со стороны молодых семей и семей с детьми, которые могут использовать материнский капитал как дополнение накопленных средств. При этом сегодня более 70% ипотечных кредитов на жилье в новостройках выдается по программе льготной ипотеки, отмечает генеральный директор ДОМ.РФ Виталий Мутко.