В Краснодаре из-за точечной застройки отозвали разрешение на строительство ЖК

КРАСНОДАР, 3 августа. /ТАСС/. Власти Краснодарского края отозвали разрешение на возведение многоквартирных жилых домов на улице Ипподромной в Краснодаре из-за того, что проектная документация не предусматривает сопутствующую социальную инфраструктуру, заявил в себя в Telegram-канале в понедельник глава региона Вениамин Кондратьев.

На прошлой неделе глава региона проводил совещание по реализации градостроительной политики в Краснодаре, где была высказана критика в адрес местных властей. В администрации города уточняли, что заместитель главы Краснодара Владислав Ставицкий, курирующий строительную сферу, находится на больничном с последующим увольнением в связи с переходом на другую работу.

"В Краснодаре рабочая группа провела анализ застройки улицы Ипподромной. Проектом здесь было предусмотрено возведение многоквартирных жилых домов. Социальные объекты при этом не планировались. По итогам работы комиссии одно из разрешений отозвано. Без школы строительства многоквартирных домов здесь не будет", - заявил глава региона.

Ранее сообщалось, что комиссии работают в Анапе и Горячем Ключе, где выявлены нарушения, так же на основании поступивших жалоб будут направлены в Новороссийск и Северский район.

В муниципалитетах Краснодарского края, в частности, наиболее активно в Краснодаре, реализуется политика комплексной застройки, которую внедрили после долгих лет точечного освоения застройщиками земель. Точечная застройка привела к отсутствию мест в школах и детских садах, удаленности жилых комплексов от поликлиник и другим проблемам в социальной сфере.