Глава Crocus Group предложил ставить регионам план-задания по объему строительства жилья

МОСКВА, 4 августа. /ТАСС/. Для увеличения объемов ввода жилья в России необходимо ввести план-задания для регионов по числу построенных квадратных метров. Такое мнение в интервью ТАСС выразил глава Crocus Group Араз Агаларов.

"Для того, чтобы... удвоить объем жилищного строительства в Российской Федерации, по моему мнению, должно быть введено планирование, как в старые советские времена <…> Есть огромное количество городов, где не строится вообще ничего. Вот там и надо поставить план-задание, за которое должен отвечать губернатор: если у него миллионный город, он должен каждый год вводить миллион метров жилья", - считает Агаларов. При этом он отмечает, что в Москве и Московской области наоборот давно не нужно ничего строить.

Кроме того, Агаларов сопоставил объемы строительства в России, Китае и США. Так, в Китае и Америке строится по одному квадратному метру жилья на человека в год, т.е. 1,5 млрд кв. м нового жилья в Китае и 330 млн кв. м - в США. Тогда как в России возводится 70-80 млн кв. м в год или 0,5 кв. м на человека. "То есть не можем приблизиться к 50% американских показателей, не говоря уже про китайские. Причем, я считаю, что даже эта оценка завышена. Полметра в год - мало", - считает глава Crocus Group.

Сrocus Group - одна крупнейших девелоперских компаний России. Компания основана в 1989 году. Общая площадь реализованных проектов девелопера превышает 4 млн кв. м, среди них - московские торгово-развлекательные комплексы Vegas, сеть гипермаркетов "Твой дом", торговый комплекс "Крокус Сити Молл", станция московского метро "Мякинино". Также компания выступает подрядчиком строительных работ по достройке домов обанкротившейся компании Urban Group в Московской области.