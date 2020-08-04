Около 38 тыс. семей на Дальнем Востоке заинтересованы в льготной ипотеке

МОСКВА, 4 августа. /ТАСС/. Около 38 тыс. семей, проживающих на территории Дальневосточного федерального округа (ДФО), заинтересованы в приобретении жилья по программе "Дальневосточная ипотека", сообщается на сайте Агентства по развитию человеческого капитала на Дальнем Востоке и в Арктике.

"Агентство проанализировало данные регионов ДФО о заинтересованности в приобретении жилья по программе "Дальневосточная ипотека" потенциальными участниками. По данным Агентства, в настоящее время 38 тыс. семей заинтересованы в получении кредита, из них почти 4 тыс. хотели бы взять его для индивидуального жилищного строительства. Лидирующие позиции по числу выданных кредитов занимает Приморский край, где к настоящему моменту заключено 2 529 договоров на общую сумму 9,3 млрд рублей", - говорится в сообщении.

Правительство РФ в декабре прошлого года подписало постановление об условиях программы "Дальневосточная ипотека" для молодых семей со ставкой в 2%. 3 августа премьер-министр России Михаил Мишустин объявил о снижении первоначального взноса по льготным ипотечным программам, включая "дальневосточную ипотеку", с 20% до 15%.

Кредиты по программе "Дальневосточная ипотека" предоставляются молодым семьям, состоящим в зарегистрированном браке, возрастом не более 35 лет (включительно) и участникам программы "Дальневосточный гектар". Основные условия кредита: процентная ставка - 2% годовых. Первоначальный взнос - 15%, кредит выдается на срок не более 20 лет. Максимальный размер кредита - до 6 млн рублей.