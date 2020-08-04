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В Приморье с конца 2019 года заключили более 2,5 тыс. договоров на дальневосточную ипотеку

Их общая сумма составила 9,3 млрд рублей
Владивосток Юрий Смитюк/ТАСС
Описание
Владивосток
© Юрий Смитюк/ТАСС

ВЛАДИВОСТОК, 4 августа. /ТАСС/. Более 2,5 тыс. договоров на предоставление кредитов по программе "Дальневосточная ипотека" заключили в Приморском крае с начала действия программы, сообщает во вторник пресс-служба краевого правительства.

"Число заявок от жителей края постоянно растет. В данный момент уже заключено 2 529 договоров на общую сумму 9,3 млрд рублей", - пояснили в пресс-службе.

В настоящее время кредиты на льготных условиях предоставляют 11 банков, среди которых Сбербанк, ВТБ, "Дальневосточный банк", Совкомбанк и другие. По данным пресс-службы, в некоторых банках ставка по кредиту составляет 1,6%.

"В КРЖС и Азиатско-Тихоокеанском банке кредит по сниженной ставке предусмотрен для сотрудников бюджетной сферы. ДОМ.РФ выдает льготный кредит под 1,6% при подтверждении дохода выпиской из Пенсионного фонда", - уточнили в пресс-службе.

В пресс-службе правительства региона также напомнили, что в крае действует рассчитанная до 2027 года программа "Обеспечение доступным жильем и качественными услугами ЖКХ населения Приморского края", в рамках которой жители региона также могут оформить ипотеку на льготных условиях.

"Дальневосточная ипотека" начала действовать с 10 декабря 2019 года по инициативе президента РФ Владимира Путина. Кредиты по программе предоставляются молодым семьям до 35 лет, состоящим в браке, и участникам программы "Дальневосточный гектар". Основные условия кредита: процентная ставка - 2% годовых. Первоначальный взнос - 15%, кредит выдается на срок не более 20 лет. Максимальный размер кредита - до 6 млн рублей.

Теги
РоссияПриморский крайДальний Восток
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