Около 340 объектов недвижимости военгородков передали в собственность округов Подмосковья

МОСКВА, 4 августа. /ТАСС/. Около 55 га земли и почти 340 объектов недвижимости военных городков передали в собственность 12 городских округов Московской области с начала 2020 года, сообщила во вторник пресс-служба Министерства имущественных отношений Подмосковья.

"С начала 2020 года благодаря совместной работе с коллегами из Минобороны Российской Федерации в собственность 12 городских округов Подмосковья переданы 55 га земли и 338 объектов недвижимости, среди которых 232 квартиры", - приводятся в сообщении слова министра имущественных отношений Московской области Натальи Адигамовой.

Она отметила, что в муниципальную собственность Одинцовского, Сергиево-Посадского, Наро-Фоминского округов, а также городских округов Серпухов, Балашиха, Егорьевск, Бронницы, Власиха, Красногорск, Щелково, Солнечногорск и Клин переданы земельные участки и объекты коммунального, бытового и административного назначения, а также жилой фонд.

"Передача в муниципальную собственность недвижимости бывших военных городков - очень важная работа. После того, как имущество переходит к муниципальному образованию, администрации городских округов могут обслуживать и благоустраивать переданные территории, а жители получают возможность приватизировать квартиры, в которых живут", - добавила министр.