Три десятиэтажных дома построят к 2023 году в Твери для расселения "Морозовского городка"

ТАСС, 4 августа. Строительство трех десятиэтажных домов для расселения аварийного жилья в историко-архитектурном комплексе "Морозовский городок" начнется в Твери в конце 2020 года. В 2022-2023 годах сдадут 451 квартиру, сообщила во вторник пресс-служба правительства Тверской области.

"В этом году начнется практическая реализация проекта "Морозовский городок", поддержанного государственной корпорацией ВЭБ.РФ, с горизонтом до 2030 года. В четвертом квартале 2020 года предусмотрен старт строительства трех десятиэтажных домов по улице Фрунзе в микрорайоне "Юность" для переселения в них граждан в 2022-2023 годах. Для жителей городка будет введена 451 квартира", - говорится в сообщении на сайте облправительства.

Рядом с новостройками, по данным пресс-службы, расположена необходимая социальная инфраструктура - школы, детские сады, в том числе недавно построенные. "На первом этапе предусмотрено расселение граждан из аварийных зданий в современное комфортное жилье, на втором - благоустройство территорий, реставрация, приведение в порядок инфраструктуры, восстановление застройки исторического места. Третий этап - создание здесь нового делового, культурного и туристического центра Верхневолжья", - приводит пресс-служба слова губернатора Игоря Рудени.

В начале марта 2020 года правительство Тверской области выделило земельный участков площадью более 17,8 тыс. кв. м под возведение жилья для расселения аварийных домов "Морозовского городка". Квартиры в общей сложности получат более 1,1 тыс. человек, финансовое участие регионального бюджета составит около 900 млн рублей.

В мае 2019 года председатель госкорпорации ВЭБ.РФ Игорь Шувалов по итогам рабочей поездки в Тверскую область сообщил, что корпорация поддержит реновацию на исторической территории. Концепция развития городка разрабатывалась ДОМ.РФ и КБ "Стрелка". Запланировано создание на территории площадью около 13 га около 25 объектов, в том числе парка с детской, спортивной и фестивальной площадками, конгресс-центра, ресторанного кластера, гостиницы.

"Морозовский городок" является историко-архитектурным комплексом из более 50 общественных, промышленных и хозяйственных зданий, построенных для "Товарищества тверской мануфактуры" в 1856-1913 годах, принадлежавшей купеческой династии Морозовых. С момента постройки многие здания комплекса пришли в аварийное состояние.