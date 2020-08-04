Минстрой намерен увеличивать число российских строителей на отечественных стройках

МОСКВА, 4 августа. /ТАСС/. Минстрой будет решать задачу увеличения числа квалифицированных отечественных специалистов на стройках в России в условии отсутствия притока иностранной силы, сообщил во вторник журналистам глава Минстроя России Владимир Якушев.

"В период пандемии мы с вами столкнулись с тем, что у нас закрылись границы, у нас нет притока иностранной рабочей силы. Строительная отрасль начинает в этом плане испытывать дискомфорт. Я считаю, что и федеральное министерство, и регионы должны ставить перед собой задачу и решать ее таким образом, чтобы все строительные объекты, которые у нас будут возводиться на территории Российской Федерации, чтобы все это делалось, естественно, нашими специалистами, специалистами российского происхождения", - сказал Якушев.

Во вторник министр посетил экзамен в рамках независимой оценки квалификации в строительстве на площадке Московского государственного строительного университета (МГСУ) и указал на важность повышения уровня профессиональной подготовки специалистов.

Ранее замглавы Минстроя России Никита Стасишин сообщил о дефиците рабочей силы на российских стройках, что, по его словам, "может стать достаточно неожиданным тормозом в скорости выхода новых площадок в стройку".