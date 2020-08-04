Около 80% квартир в Подмосковье приобретаются по льготной ипотеке

МОСКВА, 4 августа. /ТАСС/. Ежедневно в Московской области приобретаются порядка 130-150 квартир, из них около 80% - по льготной ипотеке под 6,5% годовых. Об этом сообщил во вторник губернатор региона Андрей Воробьев во время рабочей встречи с президентом РФ Владимиром Путиным.

"Сегодня в Московской области продается 130-150 квартир в день. Из них 80% - по льготной ипотеке. Поэтому, естественно, мы просим, работаем с правительством, чтобы та мера, которую Вы предложили, по льготной ипотеке, была продолжена, она сейчас пока до ноября. Если такие возможности будут, то это было бы, конечно, победой", - сказал Воробьев.

Он добавил, что благодаря приобретению квартир по льготной ипотеке для жителей снизился размер ежемесячной выплаты.

"Стройка для нас приоритет. 4 млн кв. м жилья мы сдадим МКД (в многоквартирных домах - прим. ТАСС) и еще 4 - ИЖС (индивидуальном жилищном строительстве - прим. ТАСС). Тоже очень важная тема для Подмосковья, потому что жители не всегда рады, когда строят высокие дома", - добавил губернатор.

Воробьев также напомнил, что в 2012 году началась модернизация Московского транспортного узла.

"Главная застройка - это инфраструктура. <...> Вот эти вылетные магистрали, переезды, которых у нас бесчисленное множество. Если бы мы тогда не решили эту проблему, все бы встало колом. Долгопрудный, Одинцово, Красногорск, Истра - пожалуй, каждый муниципалитет, который прилегает к Москве, вошел в эту программу, и сегодня есть путепровод", - добавил губернатор.

О льготной ипотеке

Правительство РФ 23 апреля 2020 года утвердило программу льготной ипотеки под 6,5% годовых для покупателей жилья в новостройках. Она призвана поддержать россиян, которые хотят улучшить жилищные условия, и строительную отрасль, которая столкнулась с падающим спросом на жилье и оттоком денег граждан из-за спада в экономике и распространения коронавируса. Ипотечный кредит на льготных условиях можно взять до 12 млн рублей в Москве, Санкт-Петербурге, Московской и Ленинградской областях и до 6 млн рублей в остальных регионах. Обратиться за кредитом можно до 1 ноября 2020 года. Премьер-министр Михаил Мишустин 3 августа объявил о снижении первоначального взноса по льготной ипотеке до 15%.