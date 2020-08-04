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Банк ДОМ.РФ снизил первоначальный взнос по ипотеке до 15% по программам с господдержкой

Семейная ипотека доступна в банке по ставке от 4,7%, дальневосточная ипотека - от 1,6%, льготная ипотека на новостройки - от 6,1%

МОСКВА, 4 августа. /ТАСС/. Банк ДОМ.РФ снизил сумму первоначального взноса с 20% до 15% по программам льготной ипотеки на жилье в новостройках, семейной и дальневосточной ипотеки. Об этом сообщает пресс-служба кредитной организации.

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"Банк ДОМ.РФ снизил размер минимального первоначального взноса для получения ипотеки в рамках социально значимых программ с 20% до 15% от стоимости приобретаемой квартиры. Условия ипотеки улучшены, в частности, для дальневосточной ипотеки, семейной ипотеки, льготной ипотеки на новостройки", - говорится в сообщении.

Семейная ипотека доступна в банке по ставке от 4,7%, дальневосточная ипотека - от 1,6%, льготная ипотека на новостройки - от 6,1%.

"Для нас важно участие в социально значимых программах, направленных на повышение доступности ипотеки, и мы планомерно улучшаем условия таких продуктов. В апреле снизили ставку по дальневосточной ипотеке и льготной ипотеке на новостройки, ранее - для семей с детьми", - отметил зампредседателя правления Банка ДОМ.РФ Данила Литвинов. Банк также одним из первых увеличил лимит по льготной ипотеке на жилье в новостройках до 12 млн рублей для Москвы, Санкт-Петербурга, Московской и Ленинградской областей и до 6 млн рублей для остальных регионов страны, добавил Литвинов.

Кроме того, банк входит в тройку лидеров по объемам кредитования по дальневосточной и семейной ипотеке, а также по привлеченным и одобренным заявкам по льготной ипотеке на жилье в новостройках. По дальневосточной ипотеке в кредитную организацию подано около 4 тыс. заявок на 13,3 млрд рублей, из которых одобрено более 60%. По семейной ипотеке - более 35 тыс. заявок на 103,3 млрд рублей, из них одобрено около 80%. По программе субсидирования ипотеки на жилье в новостройках Банк ДОМ.РФ получил 23 тыс. заявок на более 67 млрд рублей, из которых одобрено около 75%.

О госпрограммах

Сегодня в России действует несколько ипотечных программ с господдержкой. Программа предоставления ипотеки по льготной ставке в 6% для семей с двумя и более детьми, рожденными в период с 1 января 2018 года по 31 декабря 2022 года, была запущена в начале 2018 года по поручению президента Владимира Путина. Она предусматривает приобретение квартир только на первичном рынке, то есть в строящихся домах.

"Дальневосточная ипотека" начала действовать с 10 декабря 2019 года по инициативе президента РФ Владимира Путина. Кредиты по программе предоставляются молодым семьям до 35 лет, состоящим в браке, и участникам программы "Дальневосточный гектар". Основные условия кредита: процентная ставка - 2% годовых.

По программе льготной ипотеки под 6,5% годовых можно купить жилье в новостройках РФ. Она призвана поддержать россиян, которые хотят улучшить жилищные условия, и строительную отрасль, которая столкнулась с падающим спросом на жилье и оттоком денег граждан из-за спада в экономике и распространения коронавируса. Ипотечный кредит на льготных условиях можно взять до 12 млн рублей в Москве, Санкт-Петербурге, Московской и Ленинградской областях и до 6 млн рублей в остальных регионах. Обратиться за кредитом можно до 1 ноября 2020 года.

Банк ДОМ.РФ - ипотечно-строительный банк, который входит в группу финансового института развития ДОМ.РФ и является уполномоченным банком в сфере жилищного строительства.

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