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ДОМ.РФ: число кредитов по льготной ипотеке с увеличением финансирования вырастет на 20%

Программа крайне востребована населением, отметил управляющий директор ДОМ.РФ Алексей Ниденс

МОСКВА, 4 августа. /ТАСС/. Увеличение лимита финансирования по программе льготной ипотеки до 900 млрд рублей позволит повысить количество выданных субсидированных кредитов более чем на 20%, говорится в сообщении ДОМ.РФ.

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Премьер-министр РФ Михаил Мишустин 3 августа сообщил, что общая сумма кредитов, которые смогут выдать банки по программе льготной ипотеки под 6,5%, увеличена с 740 до 900 млрд рублей. Кроме того, первоначальный взнос по льготной ипотеке снизился до 15%.

"Программа крайне востребована населением, и количество семей, которые смогут взять ипотечный кредит под 6,5%, увеличится на 50-60 тыс. и достигнет порядка 310 тыс. кредитов, что на 20% больше прежних планов", - приводятся в сообщении слова управляющего директора ДОМ.РФ Алексея Ниденса.

Как отметили в компании, благодаря снижению первоначального взноса до 15%, при средней сумме кредита 3,8 млн рублей стартовый взнос уменьшится с 760 тыс. рублей до 570 тыс. рублей.

По данным ДОМ.РФ, на 30 июля банки получили 399,8 тыс. заявок на льготную ипотеку, из них рассмотрели 371,5 тыс. и одобрили 267,1 тыс. С учетом того, что клиенты получают одобрение, как правило, в двух-трех банках, из одобренных заявок заключено 107,8 тыс. кредитных договоров на 283,2 млрд рублей, выдано 103,3 тыс. кредитов на 269,9 млрд рублей.

Теги
Мишустин, Михаил ВладимировичРоссия
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