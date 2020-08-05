ВТБ снизил ставки по ипотеке до 7,4%

МОСКВА, 5 августа. /ТАСС/. Банк ВТБ с 5 августа снизил ставки по ипотеке по всей линейке базовых программам на 0,5 процентного пункта, до 7,4% годовых, сообщается в пресс-релизе кредитной организации.

"С 5 августа ВТБ снижает на 0,5 п.п. ставки по всей линейке базовых ипотечных программ. Теперь кредит на готовое или строящееся жилье, а также рефинансирование действующей ипотеки другого банка можно оформить по ставке от 7,4% годовых, в рамках дальневосточной ипотеки - всего за 1%", - заявил зампред правления ВТБ Анатолий Печатников, слова которого приводятся в сообщении.

Ипотека по ставке 7,4% доступна клиентам при покупке жилья с первоначальным взносом от 50% или семьям, у которых с 1 января 2020 года родился второй или последующий ребенок. Для зарплатных клиентов ставка на ипотеку составит от 8,1%.

В свою очередь рефинансирование ипотечного кредита другого банка доступно по ставке от 7,4%, если в семье заемщика с 1 января 2020 года родился второй или последующий ребенок. Для заемщиков, получающих зарплату в ВТБ, ставка составит 8%, для клиентов других банков - 8,2%.

Комментируя программу ипотеки с господдержкой по ставке 6,5%, Печатников выразил мнение, что она будет ограничена 2020 годом. Тем не менее банк предпринимает все усилия, чтобы даже после ее окончания ставки по базовым программам ВТБ были приближены к условиям льготной программы.

"В этом году мы уже второй раз снижаем ставки, и сейчас предлагаем свою ипотеку ниже 7,5%. Для нашего рынка нынешнее время - это время рекордно низких ставок, делающих как никогда доступной покупку квартиры для максимально большого числа россиян", - добавил он.

Источник сбережений

По мнению Печатникова, россияне могут перестать воспринимать банковские вклады как источник сбережений, если уровень инфляции превысит ставку по депозитам.

"При том, что прогноз инфляции - 4%, ключевая (ставка) - 4,25%, доходность базовых вкладов - четыре (процента) с небольшим, мы конечно рискуем, что у нас реальная доходность депозитов с учетом инфляции вернется к ситуации 1995-1996 годов, когда никто всерьез депозиты не воспринимал как источник сбережений и приумножений, потому что инфляция превышала ставку по депозитам", - считает он.

Печатников отметил, что если текущая тенденция продолжится, то россияне будут искать альтернативу депозитным формам сбережений.