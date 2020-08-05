ВТБ снизил ставки по ипотеке до 7,4%

МОСКВА, 5 августа. /ТАСС/. Банк ВТБ с 5 августа снизил ставки по ипотеке по всей линейке базовых программам на 0,5 процентного пункта, до 7,4% годовых, сообщается в пресс-релизе кредитной организации.
"С 5 августа ВТБ снижает на 0,5 п.п. ставки по всей линейке базовых ипотечных программ. Теперь кредит на готовое или строящееся жилье, а также рефинансирование действующей ипотеки другого банка можно оформить по ставке от 7,4% годовых, в рамках дальневосточной ипотеки - всего за 1%", - заявил зампред правления ВТБ Анатолий Печатников, слова которого приводятся в сообщении.
Ипотека по ставке 7,4% доступна клиентам при покупке жилья с первоначальным взносом от 50% или семьям, у которых с 1 января 2020 года родился второй или последующий ребенок. Для зарплатных клиентов ставка на ипотеку составит от 8,1%.
В свою очередь рефинансирование ипотечного кредита другого банка доступно по ставке от 7,4%, если в семье заемщика с 1 января 2020 года родился второй или последующий ребенок. Для заемщиков, получающих зарплату в ВТБ, ставка составит 8%, для клиентов других банков - 8,2%.
Комментируя программу ипотеки с господдержкой по ставке 6,5%, Печатников выразил мнение, что она будет ограничена 2020 годом. Тем не менее банк предпринимает все усилия, чтобы даже после ее окончания ставки по базовым программам ВТБ были приближены к условиям льготной программы.
"В этом году мы уже второй раз снижаем ставки, и сейчас предлагаем свою ипотеку ниже 7,5%. Для нашего рынка нынешнее время - это время рекордно низких ставок, делающих как никогда доступной покупку квартиры для максимально большого числа россиян", - добавил он.
Источник сбережений
По мнению Печатникова, россияне могут перестать воспринимать банковские вклады как источник сбережений, если уровень инфляции превысит ставку по депозитам.
"При том, что прогноз инфляции - 4%, ключевая (ставка) - 4,25%, доходность базовых вкладов - четыре (процента) с небольшим, мы конечно рискуем, что у нас реальная доходность депозитов с учетом инфляции вернется к ситуации 1995-1996 годов, когда никто всерьез депозиты не воспринимал как источник сбережений и приумножений, потому что инфляция превышала ставку по депозитам", - считает он.
Печатников отметил, что если текущая тенденция продолжится, то россияне будут искать альтернативу депозитным формам сбережений.
Как сообщалось ранее, по данным Банка России, средняя максимальная процентная ставка по рублевым вкладам в 10 крупнейших банках РФ, привлекающих наибольший объем депозитов, в третьей декаде июля 2020 года составила 4,58%.
Вместе с этим зампред ВТБ отметил рост ставок по накопительным счетам в первом полугодии 2020 года, однако в дальнейшем они также будут снижаться, как и ставки по вкладам.
"Ставки по накопительным счетам по итогам первого полугодия действительно превысили ставки по вкладам, но еще рано говорить об этом как о долгосрочной тенденции. Пока мы прогнозируем, что доходность по накопительным счетам так же будет сокращаться, как и доходность по срочным депозитам", - сообщил Печатников и добавил, что в сентябре ставки по накопительным счетам будут сокращены и составят 70-80% от базовой доходности срочных депозитов.
Возвращение к прежнему графику
Почти все клиенты ВТБ, которые воспользовались кредитными каникулами в период пандемии, после окончания отсрочки вернулись к стандартному графику платежей, сообщил журналистам зампред правления банка.
"В соответствии с накопленной на данный момент статистикой, только 1% клиентов после завершения отсрочки платежей, после завершения каникулярного периода, не возвращается к нормальному графику через 30 дней после даты платежа. С оставшимися клиентами, которые составляют 1%, мы дальше будем работать, помогать им в том числе собственными программами", - сказал он.
При этом Печатников отметил, что текущая статистика лучше ожиданий банка, поэтому ВТБ планирует создавать резервы до конца года в меньшем объеме, чем планировал в начале пандемии.
"Мы в начале апреля исходили из того, что нам придется в 1,5 раза больше резервов создать по кредитам физических лиц, чем мы изначально планировали по году, на 50% больше от планового значения. Сегодня, когда мы видим улучшение платежного поведения, в том числе тех клиентов, которые взяли каникулы, в новом прогнозе предусматриваем снижение дополнительных резервов на 20%", - отметил зампред.
Вместе с этим Печатников добавил, что потери ВТБ от участия в антикризисных программах, в том числе кредитных каникулах, составили "миллиарды". "Это миллиарды, и они, конечно, за наш счет. Но мы прекрасно понимаем текущую ситуацию, поэтому осознанно идем навстречу заемщикам, которых коснулась пандемия, и которые попали в сложную ситуацию", - подчеркнул он.
Идентификация клиентов
ВТБ планирует запустить в новых отделениях автоматическую идентификацию клиентов при помощи уникального номера смартфона - MAC-адреса.
Данный сервис будет реализован в офисах нового формата, которые ВТБ начнет открывать в 2020 году. Так, до конца текущего года банк планирует открытие 5 таких отделений в Москве, Санкт-Петербурге, Калининграде, Брянске и Канаше.
По словам Печатникова, ВТБ в дальнейшем будет отходить от концепции больших офисов, и с 2021 года все новые отделения будут открываться в новом формате.
"Реализация стратегии развития сети ВТБ предусматривает оптимизацию и объединение малоэффективных и дублирующих точек продаж, что позволит в целом повышать эффективность работы офисов. В настоящее время пересматривать планы развития сети не планируем. С 2021 года все новые офисы будем открывать в новом формате, то есть будем замещать существующие точки. Мы уходим от офисов больших форматов, при этом повышая эффективность работы офисов", - сказал он.
Помимо этого, в новых отделениях до 80% стандартных действий по кредитам, вкладам, платежам и переводам клиенты смогут самостоятельно осуществлять через ВТБ-онлайн, до 95% всех операций с наличными - через банкоматы. При этом, если потребуется более сложная услуга, такая как ипотека или автокредит, клиент сможет получить видеоконсультацию и оформить заявку даже если офис не специализируется на этих продуктах.