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ВТБ снизил ставки по ипотеке до 7,4%

Ипотека по ставке 7,4% доступна клиентам при покупке жилья с первоначальным взносом от 50% или семьям, у которых с 1 января 2020 года родился второй или последующий ребенок

МОСКВА, 5 августа. /ТАСС/. Банк ВТБ с 5 августа снизил ставки по ипотеке по всей линейке базовых программам на 0,5 процентного пункта, до 7,4% годовых, сообщается в пресс-релизе кредитной организации.

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"С 5 августа ВТБ снижает на 0,5 п.п. ставки по всей линейке базовых ипотечных программ. Теперь кредит на готовое или строящееся жилье, а также рефинансирование действующей ипотеки другого банка можно оформить по ставке от 7,4% годовых, в рамках дальневосточной ипотеки - всего за 1%", - заявил зампред правления ВТБ Анатолий Печатников, слова которого приводятся в сообщении.

Ипотека по ставке 7,4% доступна клиентам при покупке жилья с первоначальным взносом от 50% или семьям, у которых с 1 января 2020 года родился второй или последующий ребенок. Для зарплатных клиентов ставка на ипотеку составит от 8,1%.

В свою очередь рефинансирование ипотечного кредита другого банка доступно по ставке от 7,4%, если в семье заемщика с 1 января 2020 года родился второй или последующий ребенок. Для заемщиков, получающих зарплату в ВТБ, ставка составит 8%, для клиентов других банков - 8,2%.

Комментируя программу ипотеки с господдержкой по ставке 6,5%, Печатников выразил мнение, что она будет ограничена 2020 годом. Тем не менее банк предпринимает все усилия, чтобы даже после ее окончания ставки по базовым программам ВТБ были приближены к условиям льготной программы.

"В этом году мы уже второй раз снижаем ставки, и сейчас предлагаем свою ипотеку ниже 7,5%. Для нашего рынка нынешнее время - это время рекордно низких ставок, делающих как никогда доступной покупку квартиры для максимально большого числа россиян", - добавил он.

Источник сбережений

По мнению Печатникова, россияне могут перестать воспринимать банковские вклады как источник сбережений, если уровень инфляции превысит ставку по депозитам.

"При том, что прогноз инфляции - 4%, ключевая (ставка) - 4,25%, доходность базовых вкладов - четыре (процента) с небольшим, мы конечно рискуем, что у нас реальная доходность депозитов с учетом инфляции вернется к ситуации 1995-1996 годов, когда никто всерьез депозиты не воспринимал как источник сбережений и приумножений, потому что инфляция превышала ставку по депозитам", - считает он.

Печатников отметил, что если текущая тенденция продолжится, то россияне будут искать альтернативу депозитным формам сбережений.

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Как сообщалось ранее, по данным Банка России, средняя максимальная процентная ставка по рублевым вкладам в 10 крупнейших банках РФ, привлекающих наибольший объем депозитов, в третьей декаде июля 2020 года составила 4,58%.

Вместе с этим зампред ВТБ отметил рост ставок по накопительным счетам в первом полугодии 2020 года, однако в дальнейшем они также будут снижаться, как и ставки по вкладам.

"Ставки по накопительным счетам по итогам первого полугодия действительно превысили ставки по вкладам, но еще рано говорить об этом как о долгосрочной тенденции. Пока мы прогнозируем, что доходность по накопительным счетам так же будет сокращаться, как и доходность по срочным депозитам", - сообщил Печатников и добавил, что в сентябре ставки по накопительным счетам будут сокращены и составят 70-80% от базовой доходности срочных депозитов.

Возвращение к прежнему графику

Почти все клиенты ВТБ, которые воспользовались кредитными каникулами в период пандемии, после окончания отсрочки вернулись к стандартному графику платежей, сообщил журналистам зампред правления банка.

"В соответствии с накопленной на данный момент статистикой, только 1% клиентов после завершения отсрочки платежей, после завершения каникулярного периода, не возвращается к нормальному графику через 30 дней после даты платежа. С оставшимися клиентами, которые составляют 1%, мы дальше будем работать, помогать им в том числе собственными программами", - сказал он.

При этом Печатников отметил, что текущая статистика лучше ожиданий банка, поэтому ВТБ планирует создавать резервы до конца года в меньшем объеме, чем планировал в начале пандемии.

"Мы в начале апреля исходили из того, что нам придется в 1,5 раза больше резервов создать по кредитам физических лиц, чем мы изначально планировали по году, на 50% больше от планового значения. Сегодня, когда мы видим улучшение платежного поведения, в том числе тех клиентов, которые взяли каникулы, в новом прогнозе предусматриваем снижение дополнительных резервов на 20%", - отметил зампред.

Вместе с этим Печатников добавил, что потери ВТБ от участия в антикризисных программах, в том числе кредитных каникулах, составили "миллиарды". "Это миллиарды, и они, конечно, за наш счет. Но мы прекрасно понимаем текущую ситуацию, поэтому осознанно идем навстречу заемщикам, которых коснулась пандемия, и которые попали в сложную ситуацию", - подчеркнул он.

Идентификация клиентов

ВТБ планирует запустить в новых отделениях автоматическую идентификацию клиентов при помощи уникального номера смартфона - MAC-адреса.

Данный сервис будет реализован в офисах нового формата, которые ВТБ начнет открывать в 2020 году. Так, до конца текущего года банк планирует открытие 5 таких отделений в Москве, Санкт-Петербурге, Калининграде, Брянске и Канаше.

По словам Печатникова, ВТБ в дальнейшем будет отходить от концепции больших офисов, и с 2021 года все новые отделения будут открываться в новом формате.

"Реализация стратегии развития сети ВТБ предусматривает оптимизацию и объединение малоэффективных и дублирующих точек продаж, что позволит в целом повышать эффективность работы офисов. В настоящее время пересматривать планы развития сети не планируем. С 2021 года все новые офисы будем открывать в новом формате, то есть будем замещать существующие точки. Мы уходим от офисов больших форматов, при этом повышая эффективность работы офисов", - сказал он.

Помимо этого, в новых отделениях до 80% стандартных действий по кредитам, вкладам, платежам и переводам клиенты смогут самостоятельно осуществлять через ВТБ-онлайн, до 95% всех операций с наличными - через банкоматы. При этом, если потребуется более сложная услуга, такая как ипотека или автокредит, клиент сможет получить видеоконсультацию и оформить заявку даже если офис не специализируется на этих продуктах.

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