Рынок сделок с недвижимостью в Москве вырос в июне на 15%

МОСКВА, 5 августа. /ТАСС/. Специалисты в Москве отметили рост числа сделок с недвижимостью за июнь, он составил 15%. Об этом сообщили в пресс-службе столичного департамента экономической политики и развития.

"Общее число сделок на столичном рынке жилой недвижимости увеличилось в июне на 15,2% по сравнению с предыдущим месяцем, при этом рост показателей наблюдался во всех сегментах рынка. В частности, количество зарегистрированных договоров долевого участия при покупке новостроек возросло на 10,6% по сравнению с маем, а число сделок со вторичной жилой недвижимостью увеличилось на 17,5%", - сказал заместитель мэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов.

По его словам, наиболее впечатляющий рост продемонстрировал ипотечный рынок жилищного кредитования, который стал главным драйвером роста. Доля ипотечных сделок на московском рынке достигла 60%, что является рекордом с 2013 года.

Число сделок с ипотекой на первичном и вторичном рынках Москвы в июне, по данным Росреестра, увеличилось на 26,2% по сравнению с маем и фактически вернулось к докарантинному уровню. Этому способствовала государственная программа льготного кредитования жилья: по ставке 6,5% и менее в Москве было оформлено 1,2 тыс. ипотечных договоров, что составило 15% от общего количества зарегистрированных ипотек.

"Несмотря на последствия режима временных ограничений, связанного с пандемией коронавируса, строительная отрасль по-прежнему демонстрирует высокие объемы ввода новостроек. Июньские объемы введенной в эксплуатацию жилой недвижимости на 7,4% выше среднемесячного уровня, достигнутого московским стройкомплексом в 2013-2019 годах", - добавил министр правительства Москвы, глава департамента экономической политики и развития города Кирилл Пуртов.