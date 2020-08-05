Минстрой планирует субсидировать кредиты для девелоперов с низкой рентабельностью проектов

ВОЛГОГРАД, 5 августа. /ТАСС/. Минстрой РФ подготовил проект постановления, позволяющий субсидировать процентную ставку по кредитам застройщиков, рентабельность проектов которых не превышает 15%. Об этом в среду сообщил журналистам министр строительства и ЖКХ Владимир Якушев.

"Особенно в тех субъектах РФ, где маржа между себестоимостью квадратного метра и ценой продажи невысокая, у данных [строительных] компаний возникает проблема получения проектного финансирования. Потому что банки, как правило, дают проектное финансирование, если маржа составляет не менее 15%. <…> Было принято решение, что мы должны подготовить такие предложения, чтобы данные проекты поддержать. <…> Поэтому буквально вчера нормативный документ, который нашим министерством подготовлен, вывешен в общем доступе", - сказал Якушев.

По словам министра, проблема низкой рентабельности жилищных проектов затрагивает не только конкретных застройщиков, но и регионы в целом. "Там, [в таких регионах], если мы не обеспечим государственную поддержку, жилищное строительство может исчезнуть", - добавил он. После обсуждения проект документа будет внесен на рассмотрение в правительство РФ.

В пояснительной записке к постановлению (имеется в распоряжении ТАСС) отмечается, что на субсидирование кредитов для застройщиков, проекты которых имеют низкую рентабельность, из Резервного фонда правительства РФ планируется выделить 1 млрд рублей. Выдачей субсидий банкам, которые кредитуют застройщиков, будет заниматься ДОМ.РФ.

На субсидирование кредита смогут рассчитывать застройщики, дома которых не включены в единый реестр проблемных объектов. Также планируемая стоимость проекта строительства жилья не должна превышать 500 млн рублей. Средства дольщиков должны размещаться на счетах эскроу, а регистрация первого договора долевого участия - осуществлена до конца 2020 года.

По данным Единой информационной системы жилищного строительства, сегодня в России возводится более 98 млн кв. м жилья, из них более 37 млн кв. м - с использованием механизма счетов эскроу. По прогнозу Минстроя, к концу 2020 года около 50-60% строительной отрасли перейдет на счета эскроу.

О новой системе финансирования застройщиков

С 1 июля 2019 года российские застройщики лишились возможности привлекать деньги дольщиков напрямую. Средства граждан, вложенные в приобретение жилья, будут храниться на банковских счетах эскроу, строительство при этом будет вестись за счет банковских кредитов. Воспользоваться деньгами дольщиков застройщики смогут только после ввода объекта в эксплуатацию.