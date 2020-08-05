Архитектурный совет Москвы одобрил проект жилого комплекса в Большом Сити

МОСКВА, 5 августа. /ТАСС/. Архитектурный совет Москвы на онлайн-заседании в среду одобрил архитектурную концепцию жилого комплекса бизнес-класса почти на 2 тыс. квартир, который на Причальном проезде в районе так называемого Большого Сити построит Level Group.

"Это место для города крайне важное, там много нового строительства <…> Входит в территорию так называемого Большого Сити, где градостроительная и транспортная ситуация позволяет делать реально большой новый центр Москвы, как продолжение Москва Сити, только на заметно большую территорию", - сказал на заседании главный архитектор Москвы Сергей Кузнецов, добавив, что Большой Сити станет будущим московским Манхеттеном.

По его словам, плотная и высокая застройка в этом районе уместна, потому что территория хорошо обеспечена транспортом - здесь проходит и метро, и МЦК, в том числе транспортной артерией будет река, а также ведется новое дорожное строительство. "То есть это интенсивно развивающийся район", - отметил Кузнецов.

Согласно проекту, жилая площадь комплекса составит 107 тыс. кв. м, в нем расположатся 1950 квартир, а также подземная автостоянка. Застройщик планирует выйти на строительную площадку в сентябре-октябре 2020 года, а завершить проект в конце 2024 - начале 2025 года.

Концепцию разработало архитектурное бюро "Остоженка", заказчиком выступает АО "СЗ "Инспайр".