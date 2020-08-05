{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости

Архитектурный совет Москвы одобрил проект жилого комплекса в Большом Сити

Жилая площадь комплекса составит 107 тыс. кв. м, в нем расположатся 1950 квартир

МОСКВА, 5 августа. /ТАСС/. Архитектурный совет Москвы на онлайн-заседании в среду одобрил архитектурную концепцию жилого комплекса бизнес-класса почти на 2 тыс. квартир, который на Причальном проезде в районе так называемого Большого Сити построит Level Group.

"Это место для города крайне важное, там много нового строительства <…> Входит в территорию так называемого Большого Сити, где градостроительная и транспортная ситуация позволяет делать реально большой новый центр Москвы, как продолжение Москва Сити, только на заметно большую территорию", - сказал на заседании главный архитектор Москвы Сергей Кузнецов, добавив, что Большой Сити станет будущим московским Манхеттеном.

По его словам, плотная и высокая застройка в этом районе уместна, потому что территория хорошо обеспечена транспортом - здесь проходит и метро, и МЦК, в том числе транспортной артерией будет река, а также ведется новое дорожное строительство. "То есть это интенсивно развивающийся район", - отметил Кузнецов.

Согласно проекту, жилая площадь комплекса составит 107 тыс. кв. м, в нем расположатся 1950 квартир, а также подземная автостоянка. Застройщик планирует выйти на строительную площадку в сентябре-октябре 2020 года, а завершить проект в конце 2024 - начале 2025 года.

Концепцию разработало архитектурное бюро "Остоженка", заказчиком выступает АО "СЗ "Инспайр".

Теги
Россия
Собянин заявил, что строительный комплекс Москвы достойно вышел из пандемии
Мэр столицы добавил, что во время пандемии реализовали очень сложные проекты: строительство Вороновской инфекционной клиники, а также реконструкция корпусов больниц и объектов здравоохранения
Читать полностью