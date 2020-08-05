Более 230 дольщиков в Брянской области получат квартиры до конца года

ТАСС, 5 августа. Власти Брянской области планируют до конца 2020 года обеспечить жильем более 230 участников долевого строительства. Квартиры им будут предоставлены в шестнадцатиэтажном доме в Брянске на улице Степной, сообщил в среду губернатор Александр Богомаз на своей официальной странице в "ВКонтакте".

"Еще 234 участника долевого строительства получат долгожданное жилье и сменят статус "обманутые дольщики" на "новоселы". <...> В феврале этого года мы уже вручили ключи от квартир 213 дольщикам дома по улице Желябова, с которым была такая же ситуация. Ее удалось решить. Вот и те, кто приобрел квартиры на Степной, до конца года получат свое жилье", - сообщил Богомаз.

По данным главы региона, строительство шестнадцатиэтажного дома на 240 квартир на улице Степной начинала компания "Брянскстройразвитие", ввести его в эксплуатацию планировалось в июле 2017 года. Срок переносился дважды, возведение дома было остановлено из-за банкротства компании. "Объем привлеченных денежных средств участников долевого строительства составил 256,2 млн рублей. По факту хищения руководством компании денежных средств участников долевого строительства возбуждено и расследуется уголовное дело", - отметил Богомаз, добавив, что объект достраивает компания УСК "Надежда".

Ранее сообщалось, что всего в Брянской области остается пять проблемных домов, владельцами квартир в них являются около 650 участников долевого строительства.