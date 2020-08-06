Процентную ставку по ипотечному кредиту для семей Дальнего Востока снизили до 1%

ТАСС, 6 августа. Семьи в Дальневосточном федеральном округе смогут взять кредит на приобретение жилья по программе "Дальневосточная ипотека" под 1%: один из банков-участников снизил ставку до рекордных значений, сообщается на сайте Агентства по развитию человеческого капитала на Дальнем Востоке и в Арктике (АРЧК).

"С 5 августа банк ВТБ снизил ставку для клиентов, приобретающих недвижимость по программе "Дальневосточная ипотека", с 2% до рекордно низкого значения - всего 1%. По данным АРЧК, по состоянию на 30 июля 13 банков - участников программы заключили 9 227 договоров на общую сумму 32,2 млрд рублей", - говорится в сообщении.

Уточняется, что большинство банков-участников предлагают льготный ипотечный продукт под 2%. В ряде кредитных организаций можно оформить жилищный заем под 1,6% при выполнении специальных условий.

По данным Агентства, около 38 тыс. семей, проживающих на территории ДФО, заинтересованы в приобретении жилья по программе "Дальневосточная ипотека". Лидирующие позиции по числу выданных кредитов занимает Приморский край, где к настоящему моменту заключено более 2,5 тыс. договоров на общую сумму свыше 9 млрд рублей.

О введении льготной ипотеки для жителей Дальнего Востока заявил президент РФ Владимир Путин в сентябре 2019 года на Восточном экономическом форуме (ВЭФ). Правительство РФ в декабре прошлого года подписало постановление об условиях программы "Дальневосточная ипотека" для молодых семей со ставкой в 2%. 3 августа премьер-министр России Михаил Мишустин объявил о снижении первоначального взноса по льготным ипотечным программам, включая "дальневосточную ипотеку", с 20% до 15%.

Кредиты по программе "Дальневосточная ипотека" предоставляются молодым семьям, состоящим в зарегистрированном браке, возрастом не более 35 лет (включительно) и участникам программы "Дальневосточный гектар". Основные условия кредита: процентная ставка - 2% годовых. Первоначальный взнос - 15%, кредит выдается на срок не более 20 лет. Максимальный размер кредита - до 6 млн руб.