Путин призвал к аккуратности с ипотечными облигациями

МОСКВА, 6 августа. /ТАСС/. Президент РФ Владимир Путин призвал генерального директора ДОМ.РФ Виталия Мутко к аккуратности с инструментом ипотечных облигаций.

"Здесь нужно быть очень аккуратными, конечно. Это нужно контролировать", - сказал президент на встрече с Мутко, которая прошла в четверг в Кремле.

По словам гендиректора ДОМ.РФ, выпуск таких облигаций позволяет обеспечить доступность ипотечного кредитования. "Этот ипотечный продукт, он молодой, 20 лет ему, но облигации как способ привлечения, высвобождения денег банков, как способ привлечения инвестиций, четыре года назад по вашему поручению мы начали его разрабатывать, сегодня ДОМ.РФ эмитировал по 500 млрд рублей облигаций", - сказал Мутко, отметив, что потенциал у этого инструмента очень высокий. По его словам, до 2024 года необходимо около 20 триллионов рублей на жилищное строительство. "15 триллионов дадут банки по кредитованию, второй источник привлечения инвестиций - через облигации", - пояснил он.

Об ипотечных ценных бумагах

Ипотечные облигации - это выданные ипотечные кредиты, которые банки "упаковывают" в ценные бумаги и продают инвесторам. Планируется, что ключевыми инвесторами в новые ценные бумаги станут негосударственные пенсионные фонды, российские банки и иностранные инвесторы, а также управляющие и страховые компании, крупные частные инвесторы.

Выпуск ипотечных ценных бумаг (ИЦБ) является одним из инструментов достижения показателей нацпроекта "Жилье и городская среда". Развитие рынка ИЦБ в России должно позволить увеличить объемы ипотечного кредитования, а также повлиять на снижение ставок.