Застройщики получили 1,5 трлн рублей проектного финансирования на строительство жилья

МОСКВА, 6 августа. /ТАСС/. Российские банки выдали застройщикам около 1,5 трлн рублей проектного финансирования на строительство жилья. Об этом сообщил в четверг генеральный директор ДОМ.РФ Виталий Мутко на встрече с президентом России Владимиром Путиным.

"Из 99 миллионов [кв. м], которые сегодня в стройке, уже 36 миллионов квадратных метров строится по проектному финансированию. То есть это уже где-то около 1 200 договоров и уже где-то 1,5 триллиона рублей - это проектное финансирование", - сказал Мутко.

При этом, по его словам, Банк ДОМ.РФ, который входит в структуру компании, выдал проектного финансирования на 600 млрд рублей, средства пойдут на строительство 12 млн кв. м жилья. "Если мы дальше будем последовательно докапитализировать банк, мы хотели бы занять до 20% рынка здесь", - добавил Мутко.

С 1 июля 2019 года российские застройщики лишились возможности привлекать деньги дольщиков напрямую. Средства граждан, вложенные в приобретение жилья, будут храниться на банковских счетах эскроу, строительство при этом будет вестись за счет банковских кредитов. Воспользоваться деньгами дольщиков застройщики смогут только после ввода объекта в эксплуатацию.