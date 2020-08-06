ДОМ.РФ планирует создать платформу для аренды жилья в России

МОСКВА, 6 августа. /ТАСС/. Компания ДОМ.РФ планируется создать специальную платформу для аренды жилья в России. Об этом сообщил в четверг генеральный директор ДОМ.РФ Виталий Мутко на встрече с президентом Владимиром Путиным.

"Сегодня десять процентов жилого фонда сдается в аренду гражданам. Мы хотим, конечно, в этом плане организовать эту всю работу, создать платформу специальную", - сказал Мутко.

По его словам, сегодня в портфеле компании есть 13 арендных домов. Мутко также назвал арендный рынок перспективным направлением для развития.

Арендное жилье является одним из механизмов улучшения жилищных условий граждан по нацпроекту "Жилье и городская среда". Целью нацпроекта является улучшение условий проживания 5 млн российских семей ежегодно в период до 2024 года. Предполагается, что 30 тысяч из них заключат договора аренды квартир на срок не менее одного года.

ДОМ.РФ занимается развитием цивилизованного рынка аренды, который включает официальный договор аренды, контроль платежей, современную отделку, мебель и т. д. Для привлечения частных инвестиций в арендное жилье ДОМ.РФ использует закрытый паевой инвестиционный фонд недвижимости. Это первый в России подобный фонд, портфель которого состоит из недвижимости жилого сектора.