Минстрой планирует расширить реестр типовых проектов зданий

МОСКВА, 6 августа. /ТАСС/. Минстрой России разработал законопроект о расширении реестра экономически эффективной проектной документации повторного использования, чтобы в него можно было включать не только реализованные проекты, но и проектные решения, сообщил в четверг журналистам замминистра строительства и ЖКХ Дмитрий Волков.

"У нас есть реестр повторных проектов. Туда попадает проект, который разработан, прошел экспертизы и где-то применен. Всего 1,5 тыс. проектов, права на них принадлежат Российской Федерации, можно брать проекты оттуда и реализовывать. Но туда попадают только проекты, которые целиком где-то уже запроектированы. Проект, который состоит из частей, туда не может попасть, так сконструирован этот реестр. Мы хотим добавить возможность применять типовые проектные решения", - сказал Волков.

Он добавил, что разработанный Минстроем законопроект предлагает внести соответствующие изменения в Градостроительный кодекс, документ прошел согласования и готовится к внесению в правительство.

Министр строительства и ЖКХ России Владимир Якушев ранее отмечал, что типовое проектное решение позволяет сократить темпы строительства, оптимизировать экономику проекта и в кратчайшие сроки адаптировать проект к условиям любого региона.

Отбор экономически эффективных проектов идет с 2011 года, формирование реестра такой документации началось в 2016 году. Использование экономически эффективных проектов закреплено законодательно при строительстве объектов на бюджетные средства. Эта мера создана для того, чтобы повысить эффективность расходования средств и повторять успешно апробированные технические решения.