Эксперт: российские ТЦ восстановили посещаемость на 65-70% от показателей до пандемии

МОСКВА, 6 августа. /ТАСС/. Посещаемость торговых центров России достигла 65-70% от уровня до введения режима самоизоляции из-за угрозы распространения коронавируса в России. Об этом в ходе онлайн-конференции газеты "Ведомости" "Торговля примеряет новую реальность" сообщил президент Российского совета торговых центров (РСТЦ) Дмитрий Москаленко.

"В среднем, если говорить о всех регионах, то это, наверное, цифра 65-70%, - сказал он. В Москве покупательский трафик торговых центров в среднем восстановился до 80%, выручка - до 50-60%. Есть торговые центры, где посещаемость даже выросла на 10% по сравнению с прошлым годом. "Санкт-Петербург еле-еле набирает около 50% от докризисного уровня. В Екатеринбурге у нас пока нет точной информации, там самая, наверное, тяжелая ситуация. Лидером по посещаемости у нас стал Дальний Восток - 90-94%", - добавил он.

Он также отметил, что за время пандемии московские торговые центры потеряли небольших арендаторов, но это "не какие-то ошеломляющие цифры". "Ситуация по-разному складывалась. У кого-то нулевой отток, у кого-то могло быть 7%. По нашей компании (АО "Корпорация А.Н.Д." - прим. ТАСС) на 4% увеличилась вакантность торговых площадей за полгода, но за период пандемии - всего на 1%... Это небольшие арендаторы", - отметил он.

"По восстановлению посещаемости, мы надеемся, что произойдет, скорее всего, к Новому году. Всегда с оговоркой про вторую волну", - отметил глава РСТЦ, добавив, что в случае второй волны "разовьется привычка покупать онлайн". Однако, хотя наращивание доли онлайн-торговли и имеет значение для офлайн-магазинов, пока оно не критично для традиционного ретейла, заключил глава РСТЦ.