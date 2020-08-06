Власти Тульской области за три года направят на покупку жилья сиротам почти 2 млрд рублей

ТУЛА, 6 августа. /ТАСС/. Правительство Тульской области направит почти по 700 млн рублей ежегодно в период 2020-2022 годов на приобретение квартир для детей-сирот, сообщила в четверг пресс-служба облправительства.

"Разработана дорожная карта по ликвидации очередности на жилье для детей-сирот до 2025 года. Ежегодно планируется обеспечивать квартирами порядка 450-460 ребят. Для этого в бюджете Тульской области на 2020-2022 годы предусмотрено почти 700 млн рублей ежегодно", - говорится в сообщении на сайте облправительства.

По данным пресс-службы, до 1 ноября 2020 года планируется приобрести 460 квартир, ключи от 51 из них уже передали детям-сиротам. Эта тема обсуждалась в четверг на совещании у губернатора Алексея Дюмина, который отметил, что необходимо четко соблюдать сроки предоставления жилья. "Часть средств на решение вопроса выделяется из федерального бюджета, но значительное финансирование предусмотрено и на областном уровне. Запланированное в этом году количество квартир должно быть точно в срок передано нуждающимся детям-сиротам", - сказал Дюмин.

Всего в очереди на получение жилья в Тульской области состоят 2 146 детей-сирот, 1,4 тыс. из них достигли совершеннолетия. Всего в период с 2016 по 2019 годы сиротам передали свыше 1,4 тыс. квартир. Ранее сообщалось, что очередникам предоставляется компенсация из бюджета области за оплату съемного жилья, она составляет до 8 тыс. рублей в месяц. Власти региона планируют до 2025 года полностью решить проблему очередности.