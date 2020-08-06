Плата за коммунальные услуги во II полугодии вырастет не более чем на 4%

МОСКВА, 6 августа. /ТАСС/. Плата за коммунальные услуги для граждан во втором полугодии в среднем по России вырастет не более чем на 4%, сообщил журналистам заместитель главы Федеральной антимонопольной службы (ФАС) Виталий Королев.

"Размер платы граждан за коммунальные услуги в среднем по стране во втором полугодии 2020 года не возрастет более, чем на 4%. Этот процент обусловлен размером инфляции на 2020 год, в зависимости от величины которой устанавливаются средние индексы роста тарифов в регионах", - отметил Королев.

"Именно эти индексы на сегодняшний день являются единственным инструментом сдерживания роста тарифов на коммунальные услуги и имеют важнейшее социально-экономическое значение для страны и всех потребителей. Они устанавливаются правительством Российской Федерации на предстоящий год", - напомнил замглавы ФАС.