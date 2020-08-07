"Деловая Россия" предложила вдвое сократить время ввода в эксплуатацию малоэтажного жилья

МОСКВА, 7 августа. /ТАСС/. Общественная организация "Деловая Россия" обратилась в Министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства РФ с инициативой сокращения до одного месяца длительности ввода в эксплуатацию малоэтажного жилья. Об этом в пятницу сообщает газета "Известия" со ссылкой на текст письма.

"Отрасль нуждается в качественном изменении регуляторики, а контрольные органы должны стать сервисными и содействующими строительству, а не тормозящими его. Сокращение сроков не потребует от государства ничего, кроме более внимательного и четкого отношения к своим функциям, понимания общей госполитики на местах", - сказал изданию первый зампред комиссии по экспертизе общественно значимых законопроектов и иных правовых инициатив Общественной палаты РФ Артем Кирьянов.

Как отмечает газета, сейчас процесс ввода в эксплуатацию занимает в среднем 2,5 месяца (но иногда затягивается на несколько лет), в это время застройщики не могут раскрыть эскроу-счета и вынуждены выплачивать банкам высокие проценты за проектное финансирование (9-10%). В "Деловой России" полагают, что сокращение времени ввода в эксплуатацию и снижение ставки по проектным кредитам до минимальной (0,5%) на этапе передачи объекта в эксплуатацию позволят существенно снизить стоимость малоэтажного строительства.