В Волгоградской области в 2020 году выдали 187 кредитов по программе сельской ипотеки

ВОЛГОГРАД, 7 августа. /ТАСС/. Банки с начала 2020 года выдали в Волгоградской области почти 200 кредитов по программе сельской ипотеки на сумму почти 300 млн рублей, сообщили в пятницу ТАСС в комитете сельского хозяйства региона.

"В Волгоградской области одним из востребованных направлений реализации государственной программы РФ "Комплексное развитие сельских территорий" является "льготная сельская ипотека". С начала года банками-участниками программы (АО "Россельхозбанк", ПАО Сбербанк, ПАО "Центр-Инвест") выдано 187 кредитов на общую сумму почти 300 млн рублей", - сообщила представитель комитета.

Она уточнила, что прием заявок продолжается, средства по ставке не более 3% годовых выдаются как на приобретение или строительство жилья на сельских территориях, так и на покупку земельного участка с последующим возведением на нем дома. При этом выпадающий доход банка возмещает государство. Под действие ипотеки попадают сельские территории, кроме городских округов.

"С 2020 года банками предлагается еще одна возможность для улучшения условий жизни селян - потребительский кредит для повышения уровня благоустройства домовладений. Он выдается по ставке до 5% на срок до 5 лет размером до 250 тысяч рублей. На эти средства можно, например, провести в дом воду или газ, обустроить систему отопления, пробурить скважину для воды, отремонтировать дом с участием подрядной организации", - уточнила собеседница агентства.

Программа сельской ипотеки с льготной ставкой кредита в 3% начала работать в России с этого года. В 2020 году на финансирование программы в федеральном бюджете заложен 1 млрд рублей. Однако в июне вице-премьер России Виктория Абрамченко сообщила о том, что финансирование программы льготной сельской ипотеки в России в 2020 году будет увеличено в три раза - до 3 млрд рублей. Как отметили в аппарате вице-премьера, "сельская ипотека" позволит обеспечить комфортным жильем более 45 тыс. семей, а объем кредитования может составить до 120 млрд рублей, площадь жилья достигнет 4 млн кв. метров.

22 июля, выступая с ежегодным отчетом перед парламентом, премьер-министр РФ Михаил Мишустин предложил выделить дополнительно еще 2 млрд рублей на программу льготной ипотеки на селе. По его словам, в рамках программы уже выделено 18,5 млрд рублей.