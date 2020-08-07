Опрос: россияне считают возведение недорогого жилья ключевой задачей жилищного нацпроекта

МОСКВА, 7 августа. /ТАСС/. Больше трети россиян (37%) считают, что в ближайшие три года национальный проект "Жилье и городская среда" должен быть направлен на строительство недорогого комфортного жилья, свидетельствуют результаты исследования Центра стратегических разработок и АНО "Национальные приоритеты" о ценностных ориентирах россиян.

По мнению 28% респондентов, ключевым приоритетом нацпроекта должно быть благоустройство городских общественных пространств, отмечается в исследовании. Еще четверть россиян считают основной задачей субсидирование покупки жилья. Один из десяти опрошенных (9%) ставит в приоритет развитие городских сообществ и самоуправления.

При этом прослеживаются различия в мнениях респондентов разного возраста. Так, молодежь в возрасте 18-24 лет чаще выступает за благоустройство (41%) и развитие городских сообществ (14%), тогда как россияне среднего возраста (35-44 лет) основной задачей считают субсидирование покупки жилья (29%), а люди старшего поколения (от 55 лет) заявляли о приоритете строительства недорогого комфортного жилья (37%).

Как показало исследование, россияне с материальным положением выше среднего чаще в качестве приоритета выбирали благоустройство общественных пространств (31% против 26% россиян с материальным положением ниже среднего) и развитие городских сообществ (14% против 8%). Респонденты со средним достатком или ниже среднего чаще говорили о приоритете строительства недорогого комфортного жилья (38% против 33%).

Кроме того, согласно опросу, для женщин субсидирование покупки жилья важнее, чем для мужчин (27% против 19%).

Региональные различия

Жители Приволжского федерального округа чаще заявляли о благоустройстве общественных пространств как основной задаче нацпроекта (33%), а жители Центрального и Уральского федерального округов - о развитии городских сообществ (по 13%). Строительство недорогого комфортного жилья было важнее для жителей Крыма (45%), Северо-Кавказского и Дальневосточного федеральных кругов (по 42%).

Для жителей Москвы приоритетом чаще становилось развитие городских сообществ и самоуправления, а для жителей Санкт-Петербурга - субсидирование покупки жилья (30%). Жители городов-миллионников в основном выбирали благоустройство общественных пространств (31%), а жители небольших городов с населением до 500 тысяч жителей - строительство недорогого комфортного жилья (39%).

Количество участников всероссийского опроса составило не менее 4,8 тыс. человек.

О нацпроекте

Реализация национального проекта "Жилье и городская среда" началась в 2019 году. Он состоит из четырех федеральных проектов: "Ипотека", "Жилье", "Формирование комфортной городской среды" и "Обеспечение устойчивого сокращения непригодного для проживания жилищного фонда". Общий объем финансирования мероприятий из всех источников, включая внебюджетные, превышает 1 трлн рублей. Основной целевой показатель нацпроекта - обеспечение ежегодного ввода в эксплуатацию 120 млн кв. м жилья и улучшение жилищных условий 5 млн семей ежегодно.