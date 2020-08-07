Около 8 млн кв. м недвижимости введут в ТиНАО в Москве за три года

МОСКВА, 7 августа. /ТАСС/. Около 8 млн кв. м недвижимости будет введено в эксплуатацию в Троицком и Новомосковском округах (ТиНАО) столицы. Об этом сообщили в пятницу в пресс-службе Департамента развития новых территорий Москвы.

"В ТиНАО построят около 8 млн кв. м недвижимости за 3 года", - приводятся в сообщении слова руководителя департамента Владимира Жидкина.

Он отметил, что это позволит создать в ТиНАО около 80 тыс. рабочих мест.

По его словам, недвижимость в новой Москве отличается высоким уровнем функциональности, безопасности и комфортабельности. "Девелоперы придерживаются комплексного подхода, объединяющего современную архитектуру и инженерные решения, высокий уровень проектирования и качества строительства", - добавил Жидкин.