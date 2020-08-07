Около 900 обманутых дольщиков в Москве восстановлены в правах с начала 2020 года

МОСКВА, 7 августа. /ТАСС/. В Москве с начала года удалось восстановить в правах почти 900 обманутых дольщиков, а также достроить ряд проблемных жилых объектов. Об этом сообщили в пятницу в пресс-службе Комплекса градостроительной политики и строительства столицы.

"С начала 2020 года в Москве восстановлены права 888 обманутых дольщиков. За этот же период были введены в эксплуатацию шесть проблемных домов, в том числе пять корпусов в ЖК "Спортивный квартал" и долгострой в Новых Черемушках на проспекте 60-летия Октября", - сказал Андрей Бочкарев.

Он отметил, что до конца года планируется восстановить права около 3 тыс. московских дольщиков. Кроме того, предстоит большая работа по достройке проблемных объектов.