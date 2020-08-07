Число кредитуемых жилых комплексов в портфеле Банка ДОМ.РФ возросло до 252

МОСКВА, 7 августа. /ТАСС/. Количество кредитуемых проектов жилищного строительства с использованием счетов эскроу в портфеле у Банка ДОМ.РФ возросло до 252. По ним предусмотрено возведение 350 многоквартирных домов, сообщила в пятницу пресс-служба банка.

"Общая площадь кредитуемых банком проектов, которые реализуются с использованием механизма эскроу, превышает 4 млн кв. метров", - говорится в сообщении. В планах у банка нарастить портфель проектов по проектному финансированию до 1 трлн рублей до конца года.

При этом, согласно данным единой информационной системы жилищного строительства, банк вышел на второе место по количеству проектов с эскроу. Первое место по этому показателю принадлежит Сбербанку, у которого в портфеле 1,7 тыс. кредитуемых жилых комплексов. На третью строчку опустился ВТБ с 236 проектами с эскроу.

Результаты Банка ДОМ.РФ показывают его целенаправленную работу, отметил управляющий директор и партнер BCG Сергей Ишков. "Банк действительно планомерно улучшал процессы, охват, профессионализировал свои модели работы, контроль за стройкой. Поэтому в принципе это закономерно - такая сфокусированная работа", - сказал эксперт ТАСС.

Генеральный директор Рейтингового агентства строительного комплекса (РАСК) Николай Алексеенко подчеркнул, что Банк ДОМ.РФ создавался, чтобы стать профильным ипотечно-строительным банком, поэтому те позиции, на которые он сейчас выходит, можно назвать ожидаемыми, они лишь подтверждают правильный выбор стратегии развития. "В основу этих результатов ложится создание, по сути, цифровой экосистемы в жилищном строительстве, развитие достаточно новых для рынка компетенций в проектном финансировании - все это позволяет упростить взаимодействие застройщиков с банком, а также сформировать для них конкурентное предложение по условиям и форматам предоставляемого проектного финансирования", - отметил он ТАСС.

Банк ДОМ.РФ является уполномоченным банком в сфере жилищного строительства. В общей сложности банк подписал 156 договоров проектного финансирования на общую сумму лимита 612 млрд рублей (площадь проектов - 12,6 млн кв. метров многоквартирного жилья). На рассмотрении на сегодня находятся 318 проектов на общую сумму лимита 944,3 млрд рублей (12,9 млн кв. метров жилья).