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Кабмин одобрил выделение субсидий на погашение части ипотеки многодетным

По данным правительства, такое решение позволит поддержать не менее 26 тыс. семей
Описание
© Антон Новодережкин/ТАСС

МОСКВА, 9 августа. /ТАСС/. Правительство России одобрило выделение из резервного фонда в 2020 году субсидий ДОМ.РФ на погашение части долга по ипотеке многодетным семьям, сообщается в воскресенье на сайте кабмина.

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"Принять проект распоряжения правительства Российской Федерации по данному вопросу", - говорится в сообщении по итогам заседания кабмина.

Уточняется, что такое решение позволит поддержать не менее 26 тыс. семей.

На эти цели будет выделено 11,8 млрд рублей, отмечал на заседании правительства в четверг премьер Михаил Мишустин. Он также указал, что это одна из наиболее востребованных мер социальной поддержки родителей с детьми, "и все больше многодетных семей улучшают жилищные условия с помощью ипотеки".

С 25 сентября 2019 года в России действует программа поддержки многодетных семей, по которой они могут получить выплату в размере 450 тыс. рублей на погашение ипотеки. Госпрограмма рассчитана на семьи, в которых с 1 января 2019 года по 31 декабря 2022 года родился третий и последующие дети.

Теги
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