Сумма выданных средств по программе "Дальневосточная ипотека" превысила 33 млрд рублей

МОСКВА, 10 августа. /ТАСС/. Сумма средств, выданных с момента начала программы "Дальневосточная ипотека", превысила 33 млрд рублей. Как сообщили журналистам в понедельник в пресс-службе Агентства по развитию человеческого капитала на Дальнем Востоке и в Арктике (АРЧК), в реализации программы лидирует Приморский край.

"На сегодняшний день 13 банков - участников программы заключили 9 422 договора на получение "Дальневосточной ипотеки". Число заявок и выданных кредитов по программе продолжает расти. За прошедшую неделю количество новых обращений на получение льготного кредита составило без малого 950, а общая сумма выданных с момента старта программы средств превысила 33 млрд рублей. Лидирующие позиции в реализации программы "Дальневосточная ипотека" занимает Приморский край, где на сегодня выдано 2,5 тыс. кредитов на общую сумму свыше 9,5 млрд рублей", - сказано в сообщении пресс-службы.

Вместе с тем, в Республике Саха на данный момент подписано более 2,3 тыс. льготных договоров на сумму 8,8 млрд рублей. В Хабаровском крае - 1,2 тыс. на сумму 4,6 млрд рублей, в Республике Бурятии - более тысячи договоров на 2,54 млрд, в Амурской области - 789 договоров на сумму 2,5 млрд рублей. В Забайкальском крае и Сахалинской области подписано более 600 договоров на суммы 1,7 млрд и 2,8 млрд рублей. Большинство заявок на получение льготной ипотеки под 2% поступает от молодых семей.

"Правительство РФ совместно с институтами развития Дальнего Востока, финансовыми организациями и органами власти на местах работают над тем, чтобы сделать условия программы "Дальневосточная ипотека" более доступными. На прошлой неделе премьер-министр РФ Михаил Мишустин объявил о снижении первоначального взноса по льготным ипотечным программам, включая "Дальневосточную ипотеку", с 20% до 15%. <…> Банк ВТБ с 5 августа снизил ставку для клиентов, приобретающих недвижимость по программе "Дальневосточная ипотека", с 2% до рекордно низкого значения - всего 1%", - приводит пресс-служба слова генерального директора АРЧК Сергея Ховрата.

В пресс-службе также отметили, что рост количества одобренных заявок по программе наблюдается и в тех регионах, где "Дальневосточная ипотека" показывала медленный старт - по Камчатскому краю рост количества одобренных договоров за июль составил 15%.

О программе

О введении льготной ипотеки для жителей Дальнего Востока заявил президент РФ Владимир Путин в сентябре 2019 года на Восточном экономическом форуме. 7 декабря правительством РФ было подписано постановление об условиях программы для молодых семей со ставкой в 2%.

Такую ипотеку смогут получить молодые семьи, в которых хотя бы один супруг зарегистрирован в регионе. При этом и муж, и жена должны быть не старше 35 лет.

Также претендовать на нее смогут участники программы "Дальневосточный гектар", для которых - в случае запроса кредита на строительство жилья на данном земельном участке - требований по возрасту нет. Возможный размер займа - до 6 млн рублей, срок выплат - до 20 лет.