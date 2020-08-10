Исследование: средняя сумма и срок кредитования выросли в Москве из-за льготной ипотеки

МОСКВА, 10 августа. /ТАСС/. Средняя сумма по ипотечному кредиту в старых границах Москвы в июле выросла на 1,4 млн рублей - до 13,4 млн рублей. Это связано с увеличением кредитного лимита в столице по программе льготной ипотеки под 6,5% с 6 до 12 млн рублей, говорится в исследовании портала ЦИАН.

"Средний чек ипотечной сделки после увеличения лимита по сумме кредита в два раза, зафиксирован именно для проектов в старых границах, где всего за месяц сумма покупки в ипотеку увеличилась на 1,4 млн рублей - до 13,4 млн", - отмечается в исследовании. При этом в Новой Москве и Московской области средний чек по ипотеке в июле практически не изменился и составил 7,1 млн рублей и 4,9 млн рублей соответственно.

Также, по данным портала, на всей территории Москвы вырос и средний срок ипотечного кредитования. Он достиг 227 месяцев, или почти 19 лет. Так, по сравнению с июнем 2020 года средний срок кредитования в старых границах Москвы увеличился на 11 месяцев, в Новой Москве - на 10 месяцев. В общем в старых границах Москвы 60% сделок пришлось на покупку квартиры в новостройке в ипотеку, в Новой Москве - 75%, в Московской области - 76%.

Динамика цен и сделок в новостройках Московского региона

Средняя площадь купленных на первичном рынке квартир в старых границах Москвы достигла 58,8 кв. м, в Новой Москве - 50,2 кв. м, в Московской области - 46,9 кв. м. "Таким образом, покупатели на рынке "старой" Москвы благодаря пересмотру условия льготного кредитования под 6,5%, могут выбирать теперь большие площади, не пытаясь "уместиться" в лимит 6 млн рублей, которого было явно недостаточно для столичного региона", - отмечается в исследовании.

Второй месяц подряд в Москве наблюдается рост сделок на рынке новостроек. Так, в июле в столице заключено 4,4 тыс. договоров долевого участия, что на 2,8% выше показателя июня, но на четверть ниже, чем годом ранее. В Московской области зарегистрировано 4,8 тыс. договоров долевого участия (ДДУ). Это на 2,2% больше, чем в июне 2020 года, и на 14% ниже, чем в июле 2019 года.

Средняя стоимость квадратного метра за месяц в Москве выросла на 1,1% и достигла 220,8 тыс. рублей в среднем для новостроек в старых границах Москвы и 148,6 тыс. рублей в среднем - для Новой Москвы. В Московской области наблюдался рост цен почти на 2% - до 103,2 тыс. рублей в среднем за 1 кв. м. "Подобная динамика связана не только с прямым повышением цен, но и со снижением объема предложения на котловане. В результате средняя стоимость квадратного метра показывает рост в том числе по причине общего увеличения стадии строительной готовности новостроек в целом по рынку", - считают в ЦИАН.

По словам руководителя аналитического центра ЦИАН Алексея Попова, рост среднего чека сделки в Москве зафиксирован в июле из-за реализации отложенного спроса после снятия ограничений. Также эксперты портала отмечают изменение поведения потребителей на рынке жилой недвижимости столицы. "Клиенты стали искать жилье большей площади с небольшими, но изолированными комнатами, в которых можно организовать место для удаленной работы. В результате средний бюджет сделки увеличивается вместе с выбором более просторного жилья", - отметил Попов.

В расчетах портал учитывал зарегистрированные договоры долевого участия с квартирами и апартаментами. Чтобы оценить реальный спрос, ЦИАН считал покупателями жилья дольщиков, которые приобрели не более пяти жилых помещений в одном жилом комплексе.

О льготной ипотеке

Правительство РФ 23 апреля 2020 года утвердило программу льготной ипотеки под 6,5% годовых для покупателей жилья в новостройках. Она призвана поддержать россиян, которые хотят улучшить жилищные условия, и строительную отрасль, которая столкнулась с падающим спросом на жилье и оттоком денег граждан из-за спада в экономике и распространения коронавируса. Ипотечный кредит на льготных условиях можно взять до 12 млн рублей в Москве, Санкт-Петербурге, Московской и Ленинградской областях и до 6 млн рублей - в остальных регионах. Обратиться за кредитом можно до 1 ноября 2020 года. Премьер-министр Михаил Мишустин в понедельник объявил о снижении первоначального взноса по льготной ипотеке до 15%.