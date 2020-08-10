Девелоперы Подмосковья восстановили темпы строительства после снятия карантина

МОСКВА, 10 августа. /ТАСС/. Темпы строительства жилья в Московской области восстановлены после снятия ограничений, связанных с коронавирусом, сообщается на сайте Министерства жилищной политики региона.

"Мы еженедельно контролируем ситуацию на строительных площадках Подмосковья. Работы были приостановлены с 13 апреля по 18 мая. Несмотря на это, сейчас компании восстановили докризисный темп. Значительную роль в поддержании застройщиков сыграли меры поддержки, принимаемые на федеральном и региональном уровнях", - приводятся в сообщении слова министра жилищной политики Московской области Инны Федотовой.

Она добавила, что восстановлению спроса помогла программа льготной ипотеки на новостройки по ставке не более 6,5%. По словам Федотовой, в Московской области выдано порядка 7 300 кредитов по льготной программе на общую сумму более 25,77 млрд рублей.

Как подчеркнули в региональном министерстве, подмосковные застройщики планируют возвести большинство объектов в срок.

Согласно единой информационной системе жилищного строительства, Московская область занимает третье место по объемам строительства среди регионов России, уступая только Москве и Петербургу.