Девелопер "Кортрос" увеличил объем продаж в первом полугодии на 20%

МОСКВА, 10 августа. /ТАСС/. Девелоперская группа компаний "Кортрос" в первом полугодии увеличила продажи недвижимости в физическом выражении на 20% - до 125,4 тыс. кв. м, и на 11% в денежном выражении - до 13,1 млрд рублей, сообщила в понедельник пресс-служба компании.

"Объем реализации недвижимости увеличился на 20,1% - до 125,4 тыс. кв. м на общую сумму в 13,1 млрд рублей. Показатели первого полугодия 2019 года составляли, соответственно, 104,4 тыс. кв. м и 11,8 млрд рублей", - говорится в сообщении.

При этом в Москве за полгода было продано 30 тыс. кв. м на 6,864 млрд рублей, в Екатеринбурге - 80 тыс. кв. м на 4,957 млрд рублей, а в Перми - 14 тыс. кв. м на 0,99 млрд рублей. В январе-июне девелопер вывел в продажу семь корпусов в Москве и Екатеринбурге общей площадью 169 тыс. кв. м, в том числе.

Общая выручка "Кортроса" увеличилась на 17,8% - с 10,9 млрд рублей в первом полугодии 2019 года до 12,8 млрд рублей в первом полугодии 2020-го. Из этих средств 3,867 млрд рублей поступило на эскроу-счета (за аналогичный период прошлого года - 1,6 млрд рублей).

Генеральный директор ГК "Кортрос" Станислав Киселев позитивно оценил результаты полугодия. "В стрессовых условиях, созданных пандемией, компании удалось укрепить свои позиции в числе лидеров девелоперского рынка, войдя, в том числе, в топ-10 по объемам продаж жилья в Московском регионе. Мы нарастили темы реализации своих ЖК, увеличили выручку и вывели новые корпуса в высоковостребованных проектах Москвы и Екатеринбурга", - приводятся в сообщении его слова.

Группа компаний "Кортрос" реализует проекты жилищного строительства в четырех российских регионах. По данным Единого реестра застройщиков, общий объем текущего строительства по состоянию на 1 августа 2020 года составляет более 740 тыс. кв. м. В 2019 году девелопер ввел в эксплуатацию 266,5 тыс. кв. м недвижимости. Кроме того, в прошлом году ГК "Кортрос" вошла в топ-20 рейтинга самых надежных застройщиков по версии Forbes.