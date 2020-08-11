Россияне могут оспорить кадастровую стоимость, направив запрос в МФЦ

МОСКВА, 11 августа. /ТАСС/. Оспорить кадастровую стоимость можно будет через запрос в МФЦ после вступления в силу 11 августа поправок в закон, которые расширяют полномочия Росреестра и Федеральной кадастровой палаты. Об этом сообщает пресс-служба Федеральной кадастровой палаты.

"Теперь станет проще оспорить кадастровую стоимость. Достаточно будет направить запрос в МФЦ, а не в суд или комиссию по рассмотрению споров о результатах определения кадастровой стоимости, как это было раньше. Плюс исправление ошибок будет носить массовый характер: выявление одной повлечет за собой исправление подобных ошибок у аналогичных объектов. Одновременно законопроектом уточняются основания для исправления ошибок, сокращаются сроки их исправления", - отмечается в сообщении.

Также Росреестр наделяется контрольно-надзорными функциями по проведению государственной кадастровой оценки. В свою очередь, кадастровая палата будет предоставлять сведения об объектах недвижимости в региональные государственные бюджетные учреждения, которые уполномочены определять кадастровую стоимость. Кроме того, кадастровая палата сформирует список объектов для государственной кадастровой оценки. Вместо Росреестра это ведомство будет рассчитывать и индекс рынка недвижимости.

Согласно закону, руководители бюджетных учреждений в регионах будут нести персональную ответственность за определение кадастровой стоимость вплоть до увольнения. Ошибки в определении кадастровой стоимости теперь будут трактоваться в пользу собственника недвижимости. Помимо этого, без публичного рассмотрения нельзя будет менять результаты кадастровой оценки, добавляют в пресс-службе. По словам главы ведомства Вячеслава Спиренкова, изменения в закон позволят исправить накопленные ошибки и исключить возможность завышения кадастровой стоимости при оценке недвижимости.