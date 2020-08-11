Около 270 семей Камчатки переедут из сейсмоопасного жилья в 2021 году

ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ, 11 августа. /ТАСС/. Строительство двух многоэтажек для расселения сейсмоопасного жилья Петропавловска-Камчатского завершится в 2021 году: новые квартиры получат около 270 семей полуострова. Возведение новых домов ведется по нацпроекту "Жилье и городская среда", сообщили во вторник ТАСС в пресс-службе краевого парламента.

Темпы возведения жилья на Камчатке, в том числе и по нацпроектам, остаются одними из самых низких в Дальневосточном федеральном округе из-за повышенной сейсмоактивности региона и высокой стоимости строительства коммерческого жилья. При этом президент России Владимир Путин в июне потребовал до 2024 года увеличить объемы строительства жилья на Дальнем Востоке в 1,6 раза.

"270 квартир в новых домах на улице Карбышева в Петропавловске-Камчатском предназначены для расселения сейсмонебезопасного жилфонда. Первый дом находится в высокой стадии готовности - почти 95 процентов, второй - чуть меньше. По заверению заказчика и подрядчика, оба дома будут сданы до 5 ноября 2020 года. Далее начнутся процедуры передачи прав собственности. Новоселы смогут заехать в эти просторные и комфортные квартиры в начале следующего года", - цитирует пресс-служба депутата краевого парламента Анатолия Кирносенко.

Уточняется, что переселение граждан из домов, не подлежащих сейсмоусилению, в Петропавловске-Камчатском проходит по государственной программе "Обеспечение доступным и комфортным жильем" нацпроекта "Жилье и городская среда". В мае 2020 года врио губернатора Камчатки Владимир Солодов дал поручение профильным министерствам актуализировать список домов, жильцы которых попадают под расселение, и сделать его открытым для общего пользования.

В рамках нацпроекта "Жилье и городская среда", рассчитанном на 2019-2024 годы, планируется усовершенствовать механизмы финансирования жилищного строительства; модернизировать строительную отрасль и повысить качество индустриального жилищного строительства, стимулируя внедрение передовых технологий; создать механизмы развития комфортной городской среды; создать механизмы переселения граждан из непригодного для проживания жилищного фонда с соблюдением их жилищных прав.